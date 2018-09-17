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17.09.2018
ЦАМТО

ВВС Индии приобретут 12 эскадрилий истребителей LCA "Теджас" Mk.2 национального производства

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Модель Tejas Mk.2. Фото с сайта livefist.blogspot.com.

ЦАМТО, 14 сентября. Командующий ВВС Индии маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа объявил о планах приобретения 12 эскадрилий легких истребителей LCA "Теджас" Mk.2, разрабатываемых национальным ОПК.

Как сообщает Business-standard.com со ссылкой на командующего, данное решение было принято после провала тендера по программе MMRCA, по результатам которой планировалось приобрести 126 истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, однако в итоге было закуплено только 36 машин.

Таким образом, выводимые из эксплуатации МиГ-21 и МиГ-27 будут заменены истребителем национального производства в составе 18 эскадрилий. До начала поставок LCA "Теджас" Mk.2. ВВС Индии получат две эскадрильи LCA "Теджас" Mk.1 и четыре эскадрильи усовершенствованной версии LCA "Теджас" Mk.1-A.

Командующий напомнил, что в составе ВВС Пакистана в настоящее время имеется более 20 истребительных эскадрилий, включая модернизированные F-16 и JF-17, в Китае насчитывается 1700 боевых самолетов, в том числе 800 истребителей четвертого поколения. Индия, при планах иметь в наличии 42 истребительных эскадрильи, пока имеет на вооружении только 31 эскадрилью.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
F-16
FC-1
Rafale
МиГ-21
МиГ-27
Компании
Dassault
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