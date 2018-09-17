Войти
17.09.2018
ЦАМТО

ВС Сирии получили модернизированные бронетранспортеры БТР-70М

698
0
0
btr70_1
БТР-70 - советский бронетранспортёр.
Источник: Internet

ЦАМТО, 14 сентября. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) получили несколько модернизированных бронетранспортеров БТР-70М.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com со ссылкой на сирийские СМИ, партия, как минимум из трех бронетранспортеров БТР-70М, получена одним из подразделений правительственных войск в северной Сирии.

Примечание: в первоисточнике поставщик не назван, но очевидно, что им является Россия.

Ранее СВ Сирии имели на вооружении бронетранспортеры БТР-60 и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2. Также были сообщения о получении из России нескольких единиц БТР-80 и БТР-82А.

Модернизированный БТР-70M оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-740.3 с выходной мощностью 260 л.с. вместо двух бензиновых двигателей ЗМЗ-4905 у БТР-70.

БТР-70М получил новую трансмиссию, топливную систему и рулевой блок от БТР-80. БТР-70M также оснащен башней от БТР-80 с оптическим прицелом 1П3-7, прибором наблюдения ТВНЕ-4Б и ночным прибором наблюдения ТКН-3 с дневными и ночными пассивными каналами.

Комплект вооружения модернизированного БТР-70М остался таким же, включая 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТ, а также систему постановки дымовых завес "Туча 902 В", установленную в тыльной части башни.

БТР-70М характеризуется умеренным спросом на мировом рынке вооружений. В 2014 году Вооруженные Силы Никарагуа представили несколько БТР-70М в ходе военного парада в столице страны Манагуа. Информация об общем количестве приобретенных машин не сообщалась. БТР-70М также поставлялись Киргизии, Таджикистану и Монголии.

Республика Беларусь также разработала собственный вариант модернизации БТР-70, который получил название БТР-70МБ1. Белорусский вариант оснащен дизельном двигателем с турбонаддувом КАМАЗ-7403.10 с выходной мощностью 260 л.с. Благодаря интеграции более мощного двигателя максимальная скорость БТР-70МБ1 возросла до 92 км/ч. Радиостанция Р-123M была заменена устойчивой к радиопомехам белорусской разработкой Р-181-50ТУ "Дрофа".

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Киргизия
Монголия
Никарагуа
Россия
Сирия
Таджикистан
Продукция
БРДМ-2
БТР-60
БТР-70
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
КПВТ
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
23.03.2016
Лицензия на стабильность
11.09.2018
Сирийский рекорд: в боях принимают 9 типов бронемашин СССР и России
14.09.2015
Новинки тагильского смотра
28.04.2010
Новая старая броня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары