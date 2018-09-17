ВС Сирии получили модернизированные бронетранспортеры БТР-70М

ЦАМТО, 14 сентября. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) получили несколько модернизированных бронетранспортеров БТР-70М.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com со ссылкой на сирийские СМИ, партия, как минимум из трех бронетранспортеров БТР-70М, получена одним из подразделений правительственных войск в северной Сирии.

Примечание: в первоисточнике поставщик не назван, но очевидно, что им является Россия.

Ранее СВ Сирии имели на вооружении бронетранспортеры БТР-60 и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2. Также были сообщения о получении из России нескольких единиц БТР-80 и БТР-82А.

Модернизированный БТР-70M оснащен дизельным двигателем КАМАЗ-740.3 с выходной мощностью 260 л.с. вместо двух бензиновых двигателей ЗМЗ-4905 у БТР-70.

БТР-70М получил новую трансмиссию, топливную систему и рулевой блок от БТР-80. БТР-70M также оснащен башней от БТР-80 с оптическим прицелом 1П3-7, прибором наблюдения ТВНЕ-4Б и ночным прибором наблюдения ТКН-3 с дневными и ночными пассивными каналами.

Комплект вооружения модернизированного БТР-70М остался таким же, включая 14,5-мм пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТ, а также систему постановки дымовых завес "Туча 902 В", установленную в тыльной части башни.

БТР-70М характеризуется умеренным спросом на мировом рынке вооружений. В 2014 году Вооруженные Силы Никарагуа представили несколько БТР-70М в ходе военного парада в столице страны Манагуа. Информация об общем количестве приобретенных машин не сообщалась. БТР-70М также поставлялись Киргизии, Таджикистану и Монголии.

Республика Беларусь также разработала собственный вариант модернизации БТР-70, который получил название БТР-70МБ1. Белорусский вариант оснащен дизельном двигателем с турбонаддувом КАМАЗ-7403.10 с выходной мощностью 260 л.с. Благодаря интеграции более мощного двигателя максимальная скорость БТР-70МБ1 возросла до 92 км/ч. Радиостанция Р-123M была заменена устойчивой к радиопомехам белорусской разработкой Р-181-50ТУ "Дрофа".