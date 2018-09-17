Испания изменила свое решение в отношении продажи авиабомб Саудовской Аравии

ЦАМТО, 14 сентября. Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил 13 сентября, что реализация контракта на поставку Саудовской Аравии управляемых авиабомб с лазерным наведением будет продолжена, несмотря на то, что ранее правительство объявило о приостановке данного проекта.

В интервью испанской радиостанции Onda Ж.Боррель заявил, что поставка авиабомб продолжится, поскольку они относятся к "высокоточным вооружениям" и "не приводят к побочным разрушениям".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, принятое ранее правительством решение вызвало серьезные опасения руководства и профсоюза государственной судостроительной компании Navantia, по мнению которых, аннулирование 9-миллионного контракта на поставку авиабомб может поставить под угрозу заключенную в июле сделку на поставку ВМС Саудовской Аравии пяти корветов общей стоимостью 1,8 млрд. евро. Протестуя против действий правительства, более 1000 работников Navantia начали блокировать дороги вблизи верфи Сан-Фернандо в заливе Кадис, где должна быть построена большая часть корветов. Профсоюз компании утверждал, что у него имеются доказательства того, что саудовцы угрожали отменить контракт на постройку корветов, если Испания прекратит поставку авиабомб. Глава МИД подтвердил, что такая угроза была, отметив при этом, что "Саудовская Аравия проводит переоценку в сфере покупки военной технике в целом". Следует учесть, что помимо сделки с кораблями, ранее Мадрид получил крупные контракты на постройку высокоскоростной железной дороги, связывающей Мекку и Медину, а также метро в Эр-Рияде.

В связи с жесткой реакцией со стороны Саудовской Аравии уже 7 сентября испанское правительство изменило свою позицию, заявив, что повторно изучит вопрос продажи авиабомб. 10 сентября министр обороны Маргарита Роблес сообщила в парламентской комиссии, что контракт будет рассмотрен Испанией и Саудовской Аравией в соответствии с соглашением, которое предусматривает, что любые споры "должны быть урегулированы путем переговоров". То, что Испания намерена избежать дипломатического кризиса, подобного тому, который разразился между Эр-Риядом и Оттавой в прошлом месяце, стало ясно после заявления министра обороны о необходимости "соблюдать заключенный в 2015 году предыдущим испанским правительством контракт, при подписании которого не было выявлено никаких признаков нарушения".

Саудовская Аравия является одним крупнейших зарубежных покупателей ВиВТ испанского производства. В прошлом году Испания продала Эр-Рияду ПВН на сумму 270 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, 3 сентября Министерство обороны Испании объявило, что возвратит 9,2 млн. евро, уже оплаченные Саудовской Аравией за покупку 400 высокоточных авиабомб на фоне опасений, что они будут использоваться для нанесения ударов по мирным жителям Йемена. Принятое решение приветствовали различные неправительственные организации, в т.ч. Amnesty International и Greenpeace.

На прошлой неделе новое правительство Испанской социалистической рабочей партии, которое пришло к власти в июне, получило петицию от ведущих неправительственных организаций, в которой содержался призыв полностью запретить экспорт испанского оружия в регион Персидского залива, включая Израиль.