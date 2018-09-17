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17.09.2018
ЦАМТО

В России построят три атомных ледокола "Лидер"

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Ледокол проекта 10510
Дизайн-проект экстерьера атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-110Я, шифр «Лидер»).
Источник: airbase.ru

ЦАМТО, 14 сентября. Три новых атомных ледокола проекта 10510 "Лидер" будут построены в России, вопрос с финансовым обеспечением строительства решен.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам 14 сентября перед началом заседания российско-индийской межправкомиссии.

"Всего будет три таких ледокола", – сказал Ю.Борисов. Говоря о проекте строительства, вице-премьер сообщил, что "решен вопрос с его финансированием".

Ю,Борисов отметил, что строить новые атомные ледоколы будет приморский судостроительный комплекс "Звезда" в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где сейчас строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.

Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Технический проект ледокола был выпущен в 2017 году, отмечает агентство.

14.09.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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