Войти
17.09.2018
РИА Новости

NI: новый российский самолет может стать серьезной проблемой для НАТО

940
0
+3
Многофункциональный авиационный комплекс А-100 Премьер
Многофункциональный авиационный комплекс А-100 Премьер.
Источник: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер" может дать России преимущество над силами НАТО, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что воздушное судно сможет похвастаться значительными улучшениями в возможностях по сравнению со своим предшественником А-50. В частности, стандартные двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76, будет усилено шасси.

После модернизации на Ил-76МД-90А поставят новую систему гибридного сканирования "Премьер-476". Новая российская радарная система способна проводить активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование

Таким образом, у ВВС России появится "невиданная до этого времени способность обнаруживать воздушные и наземные цели", поясняет NI.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Д-30КП
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
17.09.2018
NI: Российский А-100 может доставить "хлопоты" НАТО
27.11.2017
Внимание! В воздухе "Премьер"
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
03.11.2014
Новый Ил-76МД-90А передается военной авиации
08.10.2014
Им сверху видно все
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары