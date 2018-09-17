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17.09.2018
РИА Новости

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 15 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители из состава дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

14.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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