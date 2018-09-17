Подразделения ПВО отразили налет дронов "противника" в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, отразили налет ударных дронов условного противника в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"К учениям привлечено около двух тысяч военнослужащих и более 250 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Тунгуска", "Стрела-10" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", - сказал он.

По замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. Расчетами ЗРК "Бук-М3" и ЗПРК "Тунгуска" цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения, все объекты были уничтожены Для этой цели использовано более 30 мишеней, в том числе мишени "Стриж-1", "Бекас", "Саман", "Пенсне", позволяющие имитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.

Кроме того, отмечается, что в ходе совершения марша подразделений для смены огневых позиций подразделения отразили налет боевых дронов условного противника.

Основная цель учений - совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.