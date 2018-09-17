На маневрах "Восток-2018" мотострелки задействуют РСЗО "Град" в контратаке

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ (полигон Бакинский), 14 сен - РИА Новости. Мотострелки Восточного военного округа (ВВО) в ходе маневров "Восток-2018" в Хабаровском крае поразили условного противника и перешли в контратаку с реактивными системами залпового огня "Град", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках одного из эпизодов розыгрыша практических действий масштабных маневров войск (сил) "Восток-2018" на полигоне Бикинский в Хабаровском крае мотострелковое соединение 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в ходе ведения активных оборонительных действий остановило наступление условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные нанесли огневое поражение условному противнику и перешли в контратаку с реактивными системами залпового огня "Град" и самоходными артиллерийскими установками.

"Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - добавили в министерстве.

По данным военного ведомства, в практических действиях на полигоне Бикинский задействовано свыше 1,7 тысячи военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники соединения.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.