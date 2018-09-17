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17.09.2018
РИА Новости

Более двух тысяч разведчиков ЮВО отрабатывают боевые задачи на 11 полигонах

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Военнослужащий подразделений специального назначения и разведки. Архивное фото
Военнослужащий подразделений специального назначения и разведки. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Лагерный сбор подразделений войсковой разведки Южного военного округа (ЮВО) начался на 11 полигонах округа, расположенных в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском крае, республиках Адыгея, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Крым, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"К полевым занятиям привлечено свыше двум тысяч военнослужащих разведывательных подразделений, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг", комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", - сказал он.

Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, в том числе вывод из строя коммуникаций условного противника, поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до трех тысяч метров. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения авиации и корректирования огня артиллерии на цели условного противника с использованием КРУС "Стрелец".

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков в ходе лагерных сборов станут занятия по воздушно-десантной подготовке с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных вертолетов из состава армии ВВС и ПВО ЮВО. Планируется, что каждый военнослужащий выполнит не менее семи прыжков в экипировке и со штатным оружием. Они будут проводиться в различных погодных условиях, как в дневное, так и ночное время суток.

Разведчики выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники, проводят занятия по тактико-специальной, разведывательной подготовке и вождению боевых машин. Для занятий по огневой подготовке для различных видов вооружения в 10 раз увеличен расход боеприпасов, в том числе, для специального бесшумного оружия: снайперской винтовки "Винторез", автомата "Вал", пистолетов ПСС.

Завершатся лагерные сборы разведывательных подразделений ЮВО проведением масштабных тактико-специальных учений на территории 14 общевойсковых полигонов, в которых примут участие около шести тысяч разведчиков и будет задействовано до 700 единиц вооружения и военной техники.

14.09.2018
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