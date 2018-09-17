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17.09.2018
РИА Новости

Корабли Северного флота "спасли" судно в рамках маневров "Восток-2018"

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Отряд кораблей и судов Северного флота в рамках маневров "Восток-2018" провел учения по спасению терпящего бедствие судна в Беринговом море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся семь дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и в прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимающих участие в маневрах… "Восток-2018", провел учение по поисково-спасательному обеспечению в акватории Берингова моря", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", а также спасательный буксир "Памир" и дизель-электрический ледокол "Илья Муромец"

Как отметили в Минобороны, перед отрядом стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути. Для уточнения координат судна и для спасения людей с борта "Вице-адмирала Кулаков" совершил вылет поисково-спасательный вертолет Ка-27. Позже "Вице-адмирал Кулаков" прибыл в указанный район и помог в "спасении": на воду спустили моторные лодки.

В свою очередь экипажи буксира "Памир" и ледокола "Илья Муромец" потушили "пожар" на судне и отбуксировали его.

14.09.2018
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