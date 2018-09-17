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17.09.2018
РИА Новости

В ходе "Востока-2018" были ликвидированы последствия "техногенной аварии"

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инженерное соединение Восточного военного округа (ВВО) ликвидировало последствия "чрезвычайной ситуации" техногенного характера в ходе маневров "Восток-2018" в Хабаровском крае, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На одном из полигонов в Хабаровском крае в рамках маневров войск "Восток-2018" инженерно-саперным соединением Восточного военного округа разыграли учебный эпизод по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", - говорится в сообщении.

Военные инженеры навели мосты и переправы, восстановили разрушенные дороги, оборудовали переходы через завалы в одном из условно затопленных районов, провели эвакуацию "населения", а также очистили местность от "взрывоопасных предметов", радиоактивных и химически отходов, рассказали в Минобороны.

Для условно "пострадавших" был развернут благоустроенный полевой лагерь с водой и энергообеспечением. Кроме этого, военные с помощью тяжелых механизированных мостов ТММ-3 на "поврежденном участке" дороги, обеспечили марш танковых и мотострелковых подразделений.

Как сообщили в министерстве, в учениях было задействовано более 350 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе комплект понтонно-мостового парка, инженерные машины разграждения ИМР-2, котлованные машины МДК-3, плавающие транспортеры ПТС, а также экскаваторы и краны.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

14.09.2018
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