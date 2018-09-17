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17.09.2018
РИА Новости

Взорванный лед. Как действуют ракетные атомоходы в Арктике

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Атомная подводная лодка
Атомная подводная лодка.
Источник: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости, Николай Протопопов. Толстые паковые льды над головой, кромешная темнота и абсолютная изоляция от внешнего мира - ровно 55 лет назад, 14 сентября 1963-го, советская атомная подлодка К-178 начала первый в истории подледный трансарктический переход с баллистическими ракетами на борту. Моряки Северного флота за две недели преодолели четыре с половиной тысячи миль и отработали десятки маневров, включая всплытие в полынье.

Ледовый плен

С военной точки зрения Арктика всегда была стратегически важным регионом для США и СССР, особенно в разгар холодной войны. В 1958-м американская атомная субмарина "Наутилус" первой прошла от Аляски до Гренландии, изучив кратчайшие маршруты для подхода и нанесения ракетно-ядерных ударов по СССР. В 1962-м советские подводники тоже осуществили подобный переход. Однако в обоих случаях это были торпедные подлодки без баллистических ракет.

К 1960-м в поселке Лахтажный бухты Крашенинникова (Камчатка) на базе эскадры дизельных подлодок было сформировано соединение атомоходов из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В 1963-м экипажу подводной лодки К-178 проекта 658 Северного флота поставили задачу: перейти из Западной Лицы в Мурманской области на Дальний Восток, к новому месту базирования.

Экипажу под командованием капитана первого ранга Аркадия Михайловского командование поручило освоить поиск в сплошном ледовом поле участков чистой воды, подходящих для всплытия и стрельбы баллистическими ракетами. Во время перехода изучался рельеф дна, оценивались возможности радиосвязи и навигационной аппаратуры в высоких широтах, впервые выполнялись десятки других операций, необходимых при решении стратегических задач. О важности этого похода говорит и то, что корабль и экипаж осматривал и провожал в поход лично главнокомандующий ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков.

Атомная подводная лодка К-178 проекта 658 - одна из первых советских субмарин, способная кроме торпед нести также баллистические ракеты Р-13 надводного старта с ядерными зарядами. Подлодка погружалась на глубину до трехсот метров, под водой развивала скорость до 26 узлов, в надводном положении - семь-восемь узлов. Численность экипажа - 104 человека, автономность плавания - до 50 суток.


Атомная подводная лодка К-178 проекта 658.
Источник: Минобороны России

Попасть в полынью

Лодка К-178 ушла под паковый лед в 150 милях севернее Земли Франца-Иосифа. Курс пролегал строго на север до параллели 84 градуса северной широты, после пересечения которой лодка двинулась на восток до меридиана острова Врангеля и затем снова повернула на юг. Первое всплытие провели уже через несколько часов похода. Просвет в толще льда искали практически на ощупь - командир корабля не отрывался от перископа.

Чтобы попасть точно в полынью, экипаж К-178 активно маневрировал - всплывать нужно было практически вертикально, с деферентом четыре-пять градусов. В момент подъема лодку держали в положении "без хода", при почти нулевой плавучести, чтобы не повредить о лед ограждение боевой рубки.

Подледный поход - это сильнейшее психологическое напряжение для экипажа. Ведь случись любая нештатная ситуация, всплыть не получится - сверху льды толщиной несколько десятков метров. Для подстраховки носовые торпедные аппараты зарядили двумя боевыми торпедами, чтобы в случае чего пробить хоть какую-нибудь полынью.

Поход продолжался 16 дней - 30 сентября 1963-го подводная лодка ошвартовалась у пирса в бухте Крашенинникова. В общей сложности она прошла почти четыре с половиной тысячи миль. Из них в подводном положении - три с половиной тысячи, в том числе подо льдами - более полутора тысяч.


Экипаж атомной подводной лодки К-178 проекта 658.
Источник: Минобороны России

"Подводные" космонавты

По словам бывшего командира АПЛ, Героя России Александра Астапова, который в 1993-м совершил подледный переход примерно по тому же маршруту, что и К-178, любая операция на борту в таких условиях требует высочайшего уровня подготовки всех без исключения членов экипажа.

"Над головой у тебя десятки метров льда, и ты не можешь всплыть в любой момент, - рассказывает он РИА Новости. - Поэтому безопасность стоит на первом месте. Аварийная ситуация - значит, надо всплывать, а через слишком толстые льды невозможно пробиться. Приходится с помощью гидроакустического оборудования постоянно искать полыньи, засекать и контролировать их координаты, чтобы при необходимости туда вернуться. Торпеды тоже не панацея - высока вероятность просто не найти образовавшийся после взрыва просвет, который очень быстро закроется".

Погрузившись под лед, субмарина исчезает для любых средств обнаружения - ее невозможно засечь. "Глубина хода подо льдом - не менее 250 метров, - уточняет Астапов. - Связь под водой односторонняя - на прием. На передачу можно выходить исключительно в надводном положении. В плавании подлодка, как правило, находится 25-30 суток, а непосредственно подо льдами - 15-20 суток. Нас можно сравнить, наверное, только с космонавтами. Правда, им проще в том плане, что весь мир знает, где они находятся, в отличие от подводников. Погрузилась лодка под воду, и все - никто понятия не имеет, где ты. Вообще, подледное плавание - это ситуация, когда подводник виртуально осмысливает положение корабля относительно надводных целей, ледовой обстановки, возможности всплытия".

Сегодня Северный Ледовитый океан и в целом Арктика - зона особого интереса России. Российские моряки накопили огромный опыт подводного плавания, боевого патрулирования в высоких широтах, освоения Арктической зоны и приполюсных районов.

"В интересах безопасности мы были там всегда. Мы полностью сохранили отечественную школу подледного плавания и, более того, в последние несколько лет обогатились новым опытом. Речь идет об успешной практике межфлотских переходов подводных лодок подо льдами Арктики", - заявил журналистам главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев на праздновании 60-летия атомного подводного флота России.

Экипажи ракетных подводных лодок стратегического назначения постоянно совершенствуют мастерство подледного плавания, а отряды кораблей Северного флота ежегодно совершают походы по акватории Северного морского пути.

14.09.2018
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Россия
США
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Арктика
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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