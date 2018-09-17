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17.09.2018
РИА Новости

Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев

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Иван Грен. Архивное фото
Иван Грен. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия будет строить вертолетоносцы для ВМФ в необходимом для выполнения стратегии развития Вооруженных сил России количестве, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

"Все зависит от военных - им решать, какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю, вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы, и они будут строиться в необходимом количестве", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, предусмотрено ли строительство вертолетоносцев в госпрограмме вооружений до 2027 года.

Он напомнил, что переданный флоту 20 июня "Иван Грен" строился как вертолетоносец и планируется постройка серии таких кораблей. Корабли этого проекта предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.

В июне заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года, когда завершится проектирование нового большого десантного корабля, который по размерам будет примерно таким же, как БДК "Иван Грен" проекта 11711.

В августе в прессе разгорелась дискуссия о необходимости создания отечественных вертолетоносцев. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль. После этого Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что Россия способна произвести вертолетоносцы.

В свое время Россия планировала закупить два вертолетоносца у Франции и два построить на своих мощностях. Контракт на поставку двух судов типа "Мистраль" был заключен в 2011 году, однако в 2015 году из-за санкций Москва и Париж приняли решение расторгнуть договор. Предполагалось, что на борту каждого такого вертолётоносца будет базироваться по 12 ударных Ка-52К.

14.09.2018
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Ка-29
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
11711
2020-й год
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