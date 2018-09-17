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17.09.2018
РИА Новости

Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", - подчеркнул он.

Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания "Мотор Сич", а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" решили эту проблему.

"Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", - сообщил вице-премьер.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки "не носили определяющего значения" - в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, уточнил Борисов.

14.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Мотор Сич
Сатурн НПО
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
17.09.2018 07:30
Все это не дурно,но работы над отечественными турбинами для фрегатов 11356 и 20350 надо бы ускорить,а с учетом того,что под турбины спроектирован еще и новый корвет,заложенный по проекту 20386,то ускорение требуется еще более значительное.
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