Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", - подчеркнул он.

Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания "Мотор Сич", а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" решили эту проблему.

"Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", - сообщил вице-премьер.

Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти поставки "не носили определяющего значения" - в основном украинской электроникой комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, уточнил Борисов.