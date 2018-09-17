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17.09.2018
РИА Новости

"Звезда" будет единственным подрядчиком постройки атомных ледоколов "Лидер"

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Судостроительный комплекс Звезда. Архивное фото
Судостроительный комплекс Звезда. Архивное фото.
Источник: © Фото : ССК "Звезда"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Приморский судостроительный комплекс "Звезда" будет единственным подрядчиком строительства новых российских атомных ледоколов проекта 10510 "Лидер", сообщил вице-премьер Юрий Борисов журналистам в пятницу перед началом заседания российско-индийской межправкомиссии.

"Президент дал свое согласие об определении "Звезды" единственным исполнителем строительства ледоколов "Лидер". Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием президента в установленном порядке", - сказал Борисов.

"Будет строить "Звезда" в кооперации с судостроителями российскими, в том числе с (петербургским) Балтийским заводом. Будут делать отдельные агрегаты, узлы", - добавил он.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.

Проектант атомного ледокола проекта 10510 - ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Технический проект ледокола был выпущен в 2017 году.

14.09.2018
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Страны
Индия
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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