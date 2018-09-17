Россия полностью заместила французские комплектующие для танковых прицелов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская оборонная промышленность в 2018 году полностью заместила комплектующие для танковых прицелов, которые ранее поставлялись из Франции, заявил журналистам в пятницу вице-премьер России Юрий Борисов.

До введения режима санкций Франция поставляла РФ матричные фотоприёмные устройства, которые являются основой прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники.

"Действительно, мы испытывали трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять нам эти изделия. Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО "Орион" и в концерне "Швабе" широкой кооперацией (это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод). Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для УВЗ, в первую очередь для танкового производства. Зависимости уже никакой нет", - сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что программа импортозамещения в отечественном ВПК идёт плановыми темпами, однако не исключил, что часть электронных комплектующих Россия будет закупать на азиатских рынках.

"Мир многополярный, свет клином не сошёлся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран Юго-Восточного региона, в первую очередь Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства", - сказал он.