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17.09.2018
РИА Новости

Борисов рассказал о переговорах с Индией по платежам за оружейные контракты

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Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото
Российский и индийские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия и Индия намерены к октябрьской встрече лидеров двух стран решить вопрос о возобновлении оплаты со стороны Нью-Дели контрактов за поставку российского вооружения, приостановленных из-за санкций в отношении "Рособоронэкспорта", сообщил журналистам в пятницу перед началом двухсторонней межправкомиссии вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля 2018 года. Как поясняет газета, это связано с введенными в соответствии с американским законом CAATSA санкциями против "Рособоронэкспорта", которые угрожают так называемыми вторичными санкциями его контрагентам.

"Идут интенсивные переговоры. Намечены конкретные пути, даны поручения всем финансовым институтам для скорейшего поиска и решения этой проблемы. Я думаю, что к встрече на высшем уровне, которая состоится в октябре у нашего верховного главнокомандующего с лидером Индии, этот вопрос окончательно будут решен", - сказал Борисов.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости подтвердили имеющиеся проблемы, но отметили, что Россия и Индия намерены урегулировать возникшие вопросы и ищут пути для этого решения.

14.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
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