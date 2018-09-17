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17.09.2018
РИА Новости

Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО

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Учения войск ПВО. Архивное фото
Учения войск ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия является мировым лидером по производству техники противовоздушной обороны, спросом на мировом рынке пользуются все комплексы и системы различной дальности и назначения, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Спрос на российскую технику ПВО, а мы действительно с гордостью можем сказать здесь, что являемся лидерами во всем мире, это не только С-400, это уникальные возможности "Панциря", модернизированного "Бук-М3М", "Тунгуски", переносные зенитные ракетные комплексы тоже пользуются спросом… "Алмаз-Антей" (основной российский производитель техники ПВО) имеет долгосрочные контракты, в очередь стоят", - сказал вице-премьер.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-M3
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
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2 комментария
№1
17.09.2018 18:26
Учитывая то какую бесплатную рекламу на весь Мир российским ПВО создают евреи и американцы, успеху российских ПВО на международных рынках удивляться не приходится.
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№2
17.09.2018 20:52
Да, ролик с "панцирем" был хитом :)
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