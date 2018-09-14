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14.09.2018
Российская газета

Под колпаком: новая российская РЛС будет контролировать всю Европу

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РЛС "Контейнер".
РЛС "Контейнер".
Источник: Пресс-служба НИИДАР

Загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер", госиспытания которых должны быть завершены в этом году, открывают совершенно новые возможности в обнаружении воздушных целей на сверхдальних расстояниях.

Фактически наша страна получает возможность контроля воздушного пространства всей Европы - Восточной и Западной. На расстоянии в несколько тысяч километров от наших границ РЛС "Контейнер" смогут обнаруживать и идентифицировать практически все типы летательных аппаратов - самолеты, вертолеты, беспилотники. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.

Естественно, для эффективной работы РЛС "Контейнер" необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у нас есть.

Как отмечают специалисты в области радиолокации, строительство таких станций по периметру российских границ будет делом сравнительно простым и быстрым. Все агрегаты станции "Контейнер" выполнены в виде быстро устанавливаемых модулей и, как утверждают некоторые источники, не требуют строительства каких-либо сложных сооружений. Таким образом, для монтажа новой станции потребуется расчистить и подготовить площадку, а также разместить все необходимые блоки, соединить их между собой и произвести настройку.


Сергей Птичкин

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
БПЛА
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