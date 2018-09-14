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14.09.2018
Российская газета

Залп ракет "Искандер" в Забайкалье показали на видео

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник: rg.ru

В Забайкалье на полигоне "Цугол" состоялись пуски двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Боевые стрельбы прошли в ходе основного этапа маневров "Восток-2018".

Цели - критически важные узлы обороны противника - располагались на расстоянии в несколько сотен километров.



"Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля с использованием авиационного комплекса "Клевер", самолетами-разведчиками Су-24МР и беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", - отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Одновременно с пусками ракет "Искандер" был произведен массированный огневой налет по живой силе, бронированным целям и позициям противника установками реактивных систем залпового огня "Торнадо-1", "Ураган" и "Град".

Самоходные артиллерийские установки "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт" и "Акация" создали перед фронтом наступающих войск сплошную огневую завесу из разрывов артиллерийских снарядов длиной 3150 метров.

Всего в нанесении массированного огневого удара были задействованы две пусковые установки "Искандер-М", 52 реактивные системы залпового огня и 72 орудия ствольной артиллерии.


Николай Грищенко

13.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
Искандер
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Су-24
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