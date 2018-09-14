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14.09.2018
Российская газета

Китайская "Варшавянка" получила таинственный новый отсек

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Китайская ПЛ проекта 877ЭКМ "Палтус" (тип "Варшавянка)
Китайская ПЛ проекта 877ЭКМ "Палтус" (тип "Варшавянка).
Источник: rg.ru

Средства массовой информации Китая разместили снимки дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ "Палтус" (тип "Варшавянка) в Южно-Китайском море. Эксперты, проанализировав фотографии, отметили, что субмарина стала длиннее.

Как пишет посвященное военно-морской тематике издание Covert Shores, в корпусе подлодки замечена вставка длиной около 15 метров.

Скорее всего в новом отсеке разместили воздухонезависимую энергоустановку, которая сделает субмарину еще более скрытной. В составе ВМС Китая уже есть лодки с анаэробной силовой установкой - речь идет о подлодках Тип 041, также известных как Тип 039A. Не исключено, что модернизированная "Варшавянка" получила новый двигатель. Впрочем, официальных комментариев по этой теме пока нет.

Напомним, что дизельные подлодки типа "Варшавянка" - одни из лучших в своем классе. Они до сих пор представляют собой серьезную угрозу как для надводных кораблей, так и для атомных субмарин.


Светлана Цыганкова

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Проекты
041 Yuan
877 Палтус
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