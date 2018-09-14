Китайская "Варшавянка" получила таинственный новый отсек

Средства массовой информации Китая разместили снимки дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ "Палтус" (тип "Варшавянка) в Южно-Китайском море. Эксперты, проанализировав фотографии, отметили, что субмарина стала длиннее.

A lengthened Type 877EKM Kilo SSK appeared in a confrontation drill recently conducted in the SSF, presumably, the lengthened section with an estimated length of 15m is related to AIP system. pic.twitter.com/1P9fiR9Hyo — dafeng cao (@dafengcao) 11 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

Как пишет посвященное военно-морской тематике издание Covert Shores, в корпусе подлодки замечена вставка длиной около 15 метров.

Скорее всего в новом отсеке разместили воздухонезависимую энергоустановку, которая сделает субмарину еще более скрытной. В составе ВМС Китая уже есть лодки с анаэробной силовой установкой - речь идет о подлодках Тип 041, также известных как Тип 039A. Не исключено, что модернизированная "Варшавянка" получила новый двигатель. Впрочем, официальных комментариев по этой теме пока нет.

Напомним, что дизельные подлодки типа "Варшавянка" - одни из лучших в своем классе. Они до сих пор представляют собой серьезную угрозу как для надводных кораблей, так и для атомных субмарин.

Светлана Цыганкова