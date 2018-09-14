"Разгромить Россию в пыль": о чем мечтает Украина

Экс-министр Украины назвал условия для "разгрома России в пыль"

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя проходящие в России учения "Восток-2018", заявил, что Москва использует маневры, чтобы предостеречь третьи страны от военного конфликта с ней. Однако, по мнению министра, единственное, что останавливает НАТО от того, чтобы "разгромить Россию в пыль", - наличие у страны ядерного арсенала.

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов в эфире телеканал "112 Украина" объяснил, почему Россию еще не "разгромили в пыль". По словам Суслова, учения "Восток - 2018", которые в настоящий момент проходят в России, должны предостеречь другие страны от военного конфликта с ней.

"Была бы Россия неядерной державой, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль", - заявил украинский экс-министр.

"Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", - добавил Суслов.

"Восток - 2018" - крупнейшие в России военные учения за последние 37 лет: к ним привлечены почти 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Помимо российских вооруженных сил, в учениях также приняли участие подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии. Руководит маневрами министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Основной этап учений, за которым 13 сентября наблюдал президент России Владимир Путин, прошли в Забайкальском крае, на полигоне "Цугол".

Как отмечает ФАН, россияне высмеяли заявление украинского политика о "разгроме России в пыль". Некоторые пользователи твиттера иронично назвали Суслова "громильщиком", в то время как другие констатировали: Россия "чихнет и вмиг сдует всю вашу бутафорию".

А вот часть пользователей предположила, что амбиции Суслова "разгромить в пыль" распространились бы и на США, не будь у Штатов ядерного оружия. При этом, по мнению россиян, Суслов предложил бы разгромить и африканское государство Гвинея-Бисау, будь у страны ядерное вооружение.

Украинские политики регулярно делают выпады в адрес РФ и российской армии.

Не так давно на Украине заявили о возможности "уничтожить российский флот буквально за несколько минут". С такими словами выступил киевский депутат Юрий Береза. По его мнению, Россия "будет наступать с Азовского моря". При этом он отметил, что украинцам нечего бояться, потому что их флот сможет ответить.

Береза, обратив внимание на расположение Азовского моря на карте, заявил, что при правильном размещении ракетных батарей любой пришедший туда флот "уничтожается за пять-десять минут". К тому же депутат Верховной рады заявил, что для "уничтожения флота" противника Украина не нуждается в каком-то "супероружии": будет достаточно и старого, которое "осталось после СССР".

До этого депутат Верховной рады Украины, бывший лидер украинской радикальной экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что

у Киева есть возможности для военного наступления на Россию и захвата Краснодарского края и Ростовской области.

При этом, по словам Яроша, украинским военным для победы над Россией необходимо "зачистить" Донбасс от "антигосударственного элемента", а также силой вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

"Если мы касаемся Донбасса - это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно", - сказал экс-глава экстремистского объединения.

После, как отметил Ярош, можно будет подумать о захвате остальной российской территории. "Главное - вернуть территории, а потом мы подумаем. Будет уже другое время, там молодежь - у нас Кубань, Донщина, Воронеж", - сказал украинский парламентарий.

Еще раньше соратник Яроша - командир пятого отдельного батальона Украинской добровольческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России) Владислав Литвин - заявил, что Украина может отбить Крым у России. По его словам, сделает это не пехота, а ракетные войска. Экстремист добавил, что украинского ракетного вооружения "теоретически должно хватить" для уничтожения всех военных баз на территории принадлежащего России полуострова.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Киев не признал итогов плебисцита и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в соответствии с международным правом, а вопрос территориальной принадлежности полуострова "исторически закрыт".

Также Киев обвиняет Москву в участии в конфликте на юго-востоке Украины. Вместе с тем доказательств причастности России к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россиия подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание западных партнеров на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Отдел "Армия"