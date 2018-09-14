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14.09.2018
Интерфакс-АВН

СМИ могут обязать согласовывать с органами власти публикации о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами - проект приказа ФСВТС

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Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. Архивное фото
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) намерена регламентировать распространение в СМИ информации о военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государствами.

Проект соответствующего приказа директора ФСВТС России Дмитрия Шугаева размещен в четверг на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. В документе утверждается порядок размещения и распространения в СМИ информации в области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Контролировать исполнение приказа будет лично Д.Шугаев.

Проект приказа предусматривает, что вся предназначенная для распространения в СМИ информация в сфере ВТС, в зависимости от содержания, должна быть согласована с МИД, ФСВТС или государственными заказчиками.

"Объемы информации о перспективах, основных направлениях, темах, условиях военно-технического сотрудничества, номенклатуре, количестве интересующей иностранного заказчика продукции военного назначения, о ранее выполненных поставках продукции военного назначения и иной информации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами согласовываются с ФСВТС", - говорится в документе.

При этом, "приоритетное право открытого опубликования информации о поставках российской продукции военного назначения иностранному государству принадлежит уполномоченным органам этого иностранного государства".

При подготовке материалов для публикации необходимо учитывать запрет открытого распространения информации ограниченного доступа, "а также любой другой информации, опубликование которой может нанести ущерб интересам РФ или иностранного заказчика".

Кроме того, проект приказа предусматривает необходимость согласования с госзаказчиком всех предлагаемых к публикации сведений о разработке, изготовлении, испытании, начале серийного производства новейших, перспективных или стратегически важных для России образцов вооружения, военной и специальной техники.

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
14.09.2018 11:00
А сильно это поможет? Мы то внутри страны ничего знать не будем. А остальные навряд ли.
+1
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