Россия и Корея создадут центр оборудования для морской техники

Это предусмотрено соглашением, которое подписали на ВЭФ "Моринформсистема-Агат" и Корейский НИИ морского оборудования

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Моринформсистема-Агат" и Корейский научно-исследовательский институт морского оборудования (KOMERI) подписали в рамках работы IV Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщили "Интерфаксу " в четверг в пресс-службе концерна.

"Одним из результатов этого сотрудничества в перспективе станет создание Российско-Корейского центра оборудования для морской техники", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, планируется, что центр будет заниматься вопросами развития гражданского судостроения, а принимая во внимание опыт, накопленный двумя организациями в области судового комплектующего оборудования и в частности вопросов навигации и радиолокации, данное соглашение является крайне перспективным началом для обмена технологиями и их практического внедрения на корейских и российских предприятиях.

В пресс-службе сообщили, что в рамках соглашения предусматривается содействие и сопровождение организациями локализованного производства на территории партнера.

"Следует отметить, что такого рода научно-техническое сотрудничество составляет одну из основ двусторонних отношений, и является важным элементом партнерства между странами, зафиксированного, в том числе в рамках реализации концепции "9 мостов" о партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Корея", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что соглашение подписано при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства РФ.