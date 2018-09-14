На судостроительном комплексе "Звезда" начато строительство самого большого сухого дока в России

Как сообщило Управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть", 12 сентября 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Судостроительный комплекс "Звезда", расположенный в городе Большой Камень Приморского края, где принял участие в церемонии закладки танкера типа "Афрамакс" и заливки первого куба бетона в основаниe самого крупного сухого дока в России.

Проектное изображение большого сухого строительного дока (длина 485 м, ширина 114 м, глубина 14 м), строящегося на Судостроительном комплексе "Звезда" в Большом Камне Приморского края (с) twitter.com/Rogozin

В ходе визита на судоверфь "Звезда" Владимир Путин осмотрел транспортно-передаточный док, секции многофункционального судна снабжения и многофункционального докового комплекса, пообщался с представителями трудовых коллективов Судостроительного комплекса и Дальневосточного завода "Звезда".

Для создания таких уникальных судов, как танкер типа "Афрамакс", ССК "Звезда" уже в 2020 году, на три года раньше заявленного изначально срока, планирует сдать в эксплуатацию самый крупный сухой док в России.

Технические параметры сухого дока позволят осуществлять строительство большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейшего арктического танкера-газовоза для работы на Северном морском пути в рамках проекта "Арктик СПГ", буровых судов высокого ледового класса, атомных ледоколов, сложной морской техники, предназначенной для бурения на шельфе и других уникальных судов.

Для работы на сухом доке в настоящее время строится еще один кран Голиаф грузоподъёмностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт и башенные краны. В 2019 году данное оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа.

Главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин отметил, что для Звезды прошедший год был очень продуктивным.

"За период с сентября 2017 года по настоящее время, - сообщил он, - в рамках исполнения инвестиционного проекта ССК "Звезда" заключено 157 строительно-монтажных договоров на общую сумму 46 млрд рублей. На территорию судоверфи доставлен уникальный транспортно-передаточный док "Вымпел" грузоподъемностью 40 000 тонн и габаритными размерами 280 на 62 метра".

Глава Роснефти доложил также, что в 2019 году будут сданы в эксплуатацию ключевые объекты: цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цехи. С вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи возрастет до 90 000 тонн.

По словам Игоря Сечина, строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией производственной программы. В соответствии с утвержденным графиком идут работы по строительству многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. В 2019 году этап строительства первого головного судна на стапеле будет завершен и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

"Состоялась поставка материалов, завершилось изготовление закладной секции для танкера типа "Афрамакс". Секция левого борта уже скантована в корабельное положение на открытом достроечном тяжёлом стапеле,- отметил Игорь Сечин. - Ведутся проектные работы в рамках заключенного договора на строительство мелкосидящего ледокола по заказу ФГУП "Росморпорт".

В своем докладе Игорь Сечин сообщил, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, подписан корпоративный договор о создании совместного предприятия с компанией Самсунг в области строительства арктических танкеров-челноков.

С целью локализации производства судового оборудования в ноябре 2017 года на территории ДВЗ "Звезда" началось строительство завода по изготовлению винто-рулевых колонок "Сапфир" - совместное предприятие НК "Роснефть" и General Electric.

Винто-рулевая колонка - ключевой элемент системы электродвижения судна, обеспечивающий его ходовые и маневровые качества - станет первым российским продуктом такого класса. Проектные мощности завода позволят обеспечить потребность в данном оборудовании для судов различного типа, в том числе газовозов, таких как "Кристоф де Маржери".

Глава "Роснефти" отметил, что начало производственной деятельности завода с учётом подготовки и запуска производства запланировано на 2 квартал 2019 года.

Таким образом, в Большом Камне формируется мощный судостроительный кластер, а тяжёлое крупнотоннажное судостроение становится локомотивом для развития смежных отраслей. Консорциум инвесторов, который реализует проект строительства судоверфи, рассчитывает на мультипликативный эффект для российской промышленности и существенные поступления в бюджет.

По прогнозам Роснефти, сумма налоговых отчислений только по резиденту ССК "Звезда" в бюджеты всех уровней за 20 лет составит более 300 млрд рублей.

Справка:

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит более 330 тыс. тонн в год.

На сегодняшний день в портфеле заказов ССК "Звезда" 26 судов:

- четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса;

- десять танкеров типа "Афрамакс";

- десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн;

- арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн;

- мелкосидящий ледокол.

(с) ПАО "НК "Роснефть