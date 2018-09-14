"Атаго" сбил баллистическую ракету

Эсминец Atago ВМС Японии обнаружил и сбил БР малой дальности в космосе в совместном испытании с ВМС США в районе Гавайев (Тихоокеанский ракетный полигон Уайт-Сэндс), сообщает defensenews.com 12 сентября. Цель была сбита противоракетой SM-3 Block IB, также состоящей на вооружении американских кораблей.

Пуск был выполнен в рамках проверки потенциала японского эсминца. "Это успешное испытание является важным этапом проверки возможностей модернизированной боевой системы Aegis. Этот успех дает уверенность, что Япония сама может отражать подобные угрозы в регионе", говорит директор Агентства по ПРО США генерал-лейтенант Сэм Гривс. По своим возможностям и внешнему виду "Атаго" похож на эсминцы класса Arleigh Burke ВМС США.

В настоящее время японские корабли оснащены противоракетами SM-3 IA и вместе с США ведется разработка ПР SM-3 Block IIA. Ракеты-перехватчики SM-3 IB широко используются в американским флоте и направляются в Румынию для развертывания в составе наземного комплекса ПРО AEGIS Ashore ВМС США.

По статистике, из 47 пусков противоракет системы Aegis 38 были успешными, однако два предыдущих испытания были неудачными из-за сбоя в работе стартового двигателя ракеты и ошибки экипажа корабля, которая привела в самоликвидации ПР.

ВМС США высказывают беспокойство в связи с тем, что большая часть эсминцев и крейсеров системы Aegis занята миссиями по ПРО, поэтому береговые комплексы ПРО должны высвободить корабли для выполнения более присущих им задач на море. Возможности выполнения перехватов БР должны использоваться кораблями только в чрезвычайных ситуациях, полагают во флоте. Однако миссия ПРО была движущей силой крупных технологических скачков, которые держали надводный флот в качестве активного боевого средства на протяжении многих лет.