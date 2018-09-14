U-2 может летать до 2100 года

Два поколения разведки. Один приземляется, другой готовится к взлёту.

ВВС США в 2019 году планировали вывести из боевого состава 33 разведывательных самолета U-2 с заменой на беспилотные высотные стратегические разведчики RQ-4, сообщает mil.news.sina.com.cn 13 сентября.

Однако американские военные склоняются к мнению сохранить их на вооружении вплоть до 2055 года, летный ресурс планера далеко не исчерпан - еще можно налетать 75 тыс часов на каждом самолете. С необходимыми регламентными работами и плановыми упрочнениями планера самолет может летать до 2100 года.