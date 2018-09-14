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14.09.2018
Военный паритет

U-2 может летать до 2100 года

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Фото RQ-4 Global Hawk и U-2 Dragon Lady Trainer
Два поколения разведки. Один приземляется, другой готовится к взлёту.
Источник: https://www.af.mil/

ВВС США в 2019 году планировали вывести из боевого состава 33 разведывательных самолета U-2 с заменой на беспилотные высотные стратегические разведчики RQ-4, сообщает mil.news.sina.com.cn 13 сентября.

Однако американские военные склоняются к мнению сохранить их на вооружении вплоть до 2055 года, летный ресурс планера далеко не исчерпан - еще можно налетать 75 тыс часов на каждом самолете. С необходимыми регламентными работами и плановыми упрочнениями планера самолет может летать до 2100 года.

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
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