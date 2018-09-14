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14.09.2018
Военный паритет

ТЭО проекта АМСА завершено

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АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft)
АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft).
Источник: militaryparitet.com

К 2032 году ВВС Индии намерены иметь 18 истребительных эскадрилий, полностью оснащенных боевыми самолетами индийского производства, сообщил заместитель начальника штаба ВВС, маршал авиации Р. Намбияр, сообщает ainonline.com 12 сентября.

Эти эскадрильи будет оснащены легкими истребителями Light Combat Aircraft (LCA) Mk1, Mk1A и Mk2, которые через 10 лет "станут основой ВВС" и начнут заменять парк МиГ-29, Jaguar и Mirage-2000.

В настоящее время программа истребителя пятого поколения с участием России FGFA "показывает небольшие признаки продвижения", поэтому ставка делается на программу отечественного стелс-истребителя нового поколения АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft). Намбияр сообщил, что ВВС "вложили деньги туда, где его рот" и уже вместе с Организацией оборонных разработок DRDO (Defence Research Development Organisation) построили объект в Коимбатуре (юг Индии), где будут тестироваться первые два прототипа. Тем временем министр обороны Индии Нирмала Ситхараман подтвердила парламенту, что ТЭО (технико-экономическое обоснование) программы АМСА завершено.

Взлетная масса АМСА будет в районе 25 т, часть вооружения размещается во внутренних отсеках, разработчики желают оснастить самолет "легкодоступными двигателями", а не тем, который находится на бумаге.

Летные испытания начнутся с участием первых двух технологических демонстраторов, где будет отрабатываться аэродинамика планера, на более поздних этапах самолет будет насыщаться оборудованием и вооружением. Отмечается, что огромное внимание будет уделяться скрытности самолета, что может стать проблемой для разработчиков.

13.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
Mirage-2000
МиГ-29
Компании
DRDO
Проекты
Истребитель 5 поколения
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