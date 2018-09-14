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14.09.2018
Lenta.ru

Уволившийся конструктор "русского Falcon 9" назвал главное достижение SpaceX

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник: Bill Ingalls / NASA / Reuters

Главным достижением американской компании SpaceX является практическая реализация экономически эффективной технологии многоразового использования первой ступени ракеты Falcon 9, заявил РИА Новости заместитель генерального директора S7 Space по средствам выведения Игорь Радугин.

"Возрастание же интереса к работам компании SpaceX в последнее время связано с их главным достижением — практической реализацией экономически эффективного цикла межполетного обслуживания и повторного применения жидкостного ракетного блока первой ступени ракеты-носителя Falcon 9", — сказал конструктор.

По его словам, заявляемая величина снижения себестоимости пуска до 50 процентов является значительным успехом компании в конкурентной борьбе на рынке средств выведения. Радугин отметил, что вопросами спасения первых ступеней ракет начали заниматься в СССР и других странах в 1970-х годах, в связи с чем у Falcon 9 "ничего принципиально нового в конструкции систем возвращения и посадки блока нет".

Эксперт отметил, что самолетная схема многоразового ускорителя первой ступени "Байкал" в составе ракеты "Ангара", предложенная в начале 2000-х годов "Центром Хруничева", не получила обоснования. "В этом случае более эффективным с экономической точки зрения, а также более простым по конструкции и в эксплуатации является многоразовый блок, использующий ракетодинамический маневр при возвратном полете и вертикальную посадку на специально подготовленную площадку с использованием ракетных двигателей", — заявил конструктор.

Причиной ухода из ракетно-космической корпорации "Энергия", где Радугин возглавлял разработку ракеты "Союз-5", конструктор назвал условия работы в S7 Space, обеспечивающие "большую динамику без необходимости прохождения многочисленных бюрократических процедур по сравнению с выполнением государственных заказов". На новой должности инженер займется разработкой многоразовой ракеты для "Морского старта". Создать новый носитель планируется в течение 5-7 лет.

На работу в S7 Space Радугин перешел 10 сентября. Вице-премьер Юрий Борисов, комментируя уход инженера из "Энергии", сказал, что "Роскосмосу" необходимо более бережно относиться к кадрам в ракетно-космической отрасли.

30 августа глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что не в курсе увольнения Радугина из "Энергии", и назвал это "внутренним вопросом предприятия".

Разрабатываемый "Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты "Зенит", заявлен "Роскосмосом"" как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX.

13.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Союз-5 РН
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