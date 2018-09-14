"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"

Какие возможности будут у беспилотного летательного аппарата, разработку которого в корпорации "МиГ" ведут с 2005 года, — в материале ТАСС

В 2007 году на авиасалоне МАКС был впервые показан ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Скат", в конструкции которого применялась технология "стелс". Его полноразмерный макет российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" продемонстрировала за пределами территории салона — в ангаре летно-испытательной и доводочной базы предприятия. Этот дрон тогда вызвал небывалый интерес как среди журналистов, так и среди специалистов авиационной отрасли и самих военных. Но в 2012 году работы по этой программе были приостановлены, как отмечалось, из-за отсутствия интереса со стороны Минобороны России.

Однако этот ударный беспилотник не ушел в прошлое, как многие военные проекты, создающиеся предприятиями в инициативном порядке. "Компания (РСК "МиГ" — прим. ТАСС) возобновила работы по "Скату". Опытный образец этого реактивного БПЛА планируется создать в ближайшие несколько лет", — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, при этом уточнив, что "российское военное ведомство заинтересовалось этим аппаратом". В корпорации "МиГ" отметили, что уже на протяжении нескольких лет ведут работы по созданию БПЛА различного типажа и размерности, однако не подтвердили информацию, касающуюся конкретных разработок, сославшись на закрытость данных.

В 2017 году на выставке Dubai Airshow официальный представитель корпорации Анастасия Кравченко сообщила, что работы ведутся по созданию ударных и разведывательных беспилотников массой от 1 т до 15 т. На них будут устанавливать двигатели отечественного производства, над созданием которых уже трудятся специалисты. В августе этого года глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил информацию о том, что в ближайшее время предприятие продемонстрирует свои разработки в беспилотной тематике.

"Скат" против "Хищника"

Разработкой БПЛА в мире начали заниматься еще с конца 1950-х годов, однако средством для ведения боевых действий они стали лишь спустя 30 лет. "Полем триумфа" стал военный конфликт 1991 года в Персидском заливе, где США применили против Ирака сразу несколько типов беспилотных разведчиков. Использование ADM-141 (ложная цель-имитатор крылатой ракеты — прим. ТАСС) и других, по данным из открытых источников, позволило американцам обнаружить, а затем и уничтожить около десяти зенитно-ракетных батарей, около 70 автомашин и 300 танков иракской армии. И для этого потребовалось всего порядка 20 вылетов.

Конечно, на этом фоне наша страна выглядела достаточно скромно. В 80-х годах прошлого века было выпущено около 950 советских разведчиков Ту-143, и на них беспилотная тема почти закрылась.

Беспилотный самолет Ту-143 © ТАСС

В настоящее время большим числом ударных БПЛА, оснащенных различными системами вооружения, обладают США. Уже многие годы они используют такие дроны для решения оперативных задач в любой точке мира. В частности, беспилотники MQ-1 Predator ("Хищник"), способные нести управляемые ракеты, активно применялись для ударов по наземным целям в Афганистане и Ираке.

Это только с виду "Хищник" похож на обычный планер, а в реальности его возможности велики: он может находиться в воздухе порядка 40 часов и на высоте до 4,5 км вести радиоэлектронную разведку, быть "глазами и ушами" пехоты и бронетехники, а также корректировать применение высокоточного оружия. Пролетая над территорией противника, по приказу оператора с земли он может уничтожать как отдельные объекты (здания и укрепления), так и бронеавтомобили и даже группы людей.

MQ-1 Predator © Ethan Miller/Getty Images

В последнее десятилетие Пентагон часто использовал в военных операциях в Афганистане, Ираке и Ливии один из самых больших БПЛА в мире — RQ-4 Global Hawk, который производит корпорация Northrop Grumman. Также известно, что с разрешения властей Украины беспилотники совершали, в частности, в 2016, 2017 и 2018 годах разведывательные полеты вдоль полуострова Крым и линии разграничения в Донбассе. RQ-4 способен вести наблюдение с высоты до 18 км при любых погодных условиях и передавать информацию в режиме реального времени. Его максимальная взлетная масса — 15 т. Он может на протяжении 40 часов лететь со скоростью 570 км/ч и обнаруживать цели на удалении примерно 550 км.

Таким летающим ударным роботам на Западе давно "открыли" небо. И тут все дело в финансовой составляющей. При цене, сопоставимой с обычным боевым истребителем, беспилотник все же дешевле и в чем-то даже эффективнее. Обучение военного летчика стоит огромных денег, а уровень его подготовки и профессионализма порой зависит от различных факторов. Проще оставить человека на земле, чем посылать в бой. При этом боевой дрон готов работать в любое время и в любую погоду, сутками находиться в воздухе и не требовать к себе повышенного внимания.

RQ-4 Global Hawk © REUTERS/U.S. Air Force/Bobbi Zapka

Специалисты отмечают, что "Скат" призван восполнить отсутствие в составе беспилотной авиации России тяжелых стратегических аппаратов. Они могли бы находиться в воздухе по несколько суток, передавать разведданные и наносить точечные удары по противнику. "Такие БПЛА, летающие на предельные дальности, крайне нужны российской армии для борьбы с террористами, — говорит военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — Эта борьба предполагает охоту за экстремистами не только в районах их сосредоточения, в лагерях подготовки, мастерских по ремонту боевой техники, на узлах связи и пунктах управления, но и во время перемещения по дорогам на той или иной территории".

Часто требуется немедленно реализовать данные агентурной или технической (спутниковой) разведки, а поисково-десантных подразделений или групп в этом регионе нет, и главари бандитских формирований остаются неуязвимыми. Если в этом районе будет барражировать беспилотник с подвешенными под его фюзеляжем ракетами "воздух — поверхность", эту задачу можно решить в считаные минуты Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

По мнению эксперта, БПЛА может в данный момент быть и разведчиком, который обнаружит цель и сообщит о ней оператору, находящемуся от места действия за тысячи километров, и по его команде наведет на объект ракету и нанесет разящий удар.

БПЛА "Скат" © Николай Новичков/"АРМС-ТАСС"/ТАСС

Также такие беспилотники можно применять для нанесения ударов по пунктам управления и узлам связи, базам хранения оружия и боеприпасов в глубоком тылу противника. "Правда, во время работы там БПЛА может быть обнаружен радиолокационными станциями и уничтожен зенитными ракетами. Чтобы этого не произошло, он должен иметь на своем борту и комплексы радиоэлектронной борьбы, подавляющие радиолокационный сигнал РЛС или отводящий его в сторону от себя", — считает Литовкин.

Кстати, летом этого года стало известно, что в сентябре впервые должен подняться в воздух другой тяжелый ударный БПЛА — "Охотник" — разработки КБ Сухого, который станет прототипом истребителя шестого поколения. "Основное назначение "Ската" такое же, как и у "Охотника", равно как и у большинства создаваемых в мире аналогов, — разведывательно-ударные задачи в условиях активно работающей современной системы ПВО противника, когда применение широко используемых сегодня систем БПЛА, таких как американские Predator и Reaper, неэффективно", — считает главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

По мнению эксперта в области беспилотной авиации, интерес военных к "Скату" "связан с желанием иметь одновременно с тяжелым БПЛА более легкий вариант, что позволит составить более оптимальный парк соответствующих систем". При этом, по словам Федутинова, "вероятнее всего, в России будут разработаны технологии группового взаимодействия для этих двух аппаратов, чтобы обеспечить их "стайное применение". Однако, добавил специалист, "это только один из возможных сценариев применения этих беспилотников, и использование принципа "стаи" или "роя" будет более характерно для малоразмерных БПЛА".

Секретный "Скат"

Наиболее распространенным в российских войсках аппаратом является многоцелевой БПЛА "Орлан-10" (дальность полета — 600 км), а самым крупным — "Форпост". Дрон массой около 500 кг производится на Уральском заводе гражданской авиации по израильской лицензии. Известно, что он способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 16 часов на удалении до 400 км.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что военные испытывают огромную потребность в различных типах беспилотников, несмотря на то, что за последние пять лет их количество в армии заметно увеличилось. "Сегодня ни один военный конфликт не проходит без применения беспилотной авиации. Вся информативность, вся разведка сегодня идет с помощью этих средств. В ближайшие 10–15 лет — это один из основных трендов в области развития систем вооружения", — говорил в 2016 году Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ.

Российские многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10" © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Летно-технические характеристики "Ската" официальные источники не разглашают. О нем известно мало. СМИ писали, что его разработка началась в РСК "МиГ" в инициативном порядке в 2005 году. Спустя семь лет работы по аппарату были приостановлены из-за отсутствия интереса со стороны военных.

Однако в 2015 году в интервью газете "Ведомости" Сергей Коротков (в то время — генеральный директор РСК "МиГ", ныне — вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации — прим. ТАСС) рассказал, что в корпорации всегда занимались такими комплексами и "есть запатентованные компоновки и схемы ударных БПЛА, которые мы разработали совместно с ЦАГИ, и эта работа продолжается". На вопрос журналиста, инициативно ли ведутся такие работы, он ответил: "Нет, эти опытно-конструкторские разработки финансирует Минпромторг, часть работы уже сдали, часть заканчиваем".

Впервые "Скат" был представлен группе журналистов на МАКС-2007, причем демонстрировался за пределами территории салона. Отмечалось, что макет был предназначен для отработки конструктивно-компоновочных решений, а также для проведения оценок и оптимизации характеристик аппарата.

Компоновка аппарата была выполнена по аэродинамической схеме "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение) треугольной формы и имела в носовой части воздухозаборник двигательной установки. Именно такие аппараты менее заметны для радаров противника. Как поясняли на МАКС-2007 руководители корпорации "МиГ", предусматривалась постройка летающей лаборатории-демонстратора для отработки технологий. Причем планировалось его испытать как в пилотируемом, так и беспилотном вариантах. В ходе испытаний должна была быть проведена окончательная доводка и демонстрация всех технологий БПЛА, включая применение оружия.

Беспилотный летательный аппарат "Форпост" © Антон Новодережкин/ТАСС

Планировалось, что максимальная взлетная масса аппарата составит 10 тонн, скорость — 850 км/ч, дальность полета — 4000 км. БПЛА может нести как ракетное, так и бомбовое вооружение во внутрифюзеляжном отсеке. Перед макетом на МАКС-2007 было выложено ударное оружие — противокорабельные и противорадиолокационные ракеты Х-31А и Х-31П, а также управляемые ракеты с телевизионной системой наведения.

В 2008 году СМИ писали, что ОАО "Климов" для "Ската" начал разработку двигателей на базе бесфорсажной модификации турбореактивного двигателя РД-33. Отмечалось, что этот мотор тягой около 5000 кгс позволит БПЛА развивать скорость более 800 км/ч у земли и нести боевую нагрузку до 2 т. Практический потолок составит в этом случае более 12 км.

Кстати, "Скат" — практически внешняя копия американского Х-47В компании Northrop Grumman. Он предназначался для выполнения задач непрерывного сбора информации, наблюдения, разведки и осуществления ударных операций с борта авианосцев. Сообщалось, что его боевой радиус действия — более 2700 км, вес внутренней полезной нагрузки — 2 т. Было изготовлено всего два опытных образца только для испытаний. В 2013 году была выполнена первая посадка на палубу авианосца "Джордж Буш", который находился в водах Атлантического океана. Шума вокруг БПЛА Х-47В тогда было много, но проект так и не был реализован окончательно. Как писали американские издания, от беспилотника отказались после того, как ВМС США изменили свои требования, предъявляемые к ударной платформе.

X-47B © Mass Communication Specialist 2nd Class Timothy Walter/U.S. Navy via Getty Images

По данным разработчиков, российский "Скат" сможет наносить удары как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь — средствам ПВО, так и по мобильным наземным и морским целям при ведении автономных и групповых, совместных с пилотируемыми самолетами, действий.

В любом случае ударные беспилотники, как и разведывательные, должны работать в тесной связи и на связи с оператором и под его контролем. Решение на применение оружия по разведанным или заданным (запланированным) целям принимает человек. Никакой самодеятельности или автоматизма от БПЛА быть не может Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС

На выставке ArmHiTec 2018 в Ереване генеральный директор НПК "Техмаш" (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил, что компания начала разработку оружия для таких дронов. "Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы", — сказал он.

Пока поступление в армию ударных беспилотников официально не подтверждалось, однако осенью 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что такие БПЛА поступят в Вооруженные силы уже в ближайшее время.

Роман Азанов