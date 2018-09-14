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14.09.2018
Российская газета

Угрожает ли южнокорейский танк K2 Black Panther российскому Т-90МС

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Танк K2 Black Panther
Танк K2 Black Panther.
Источник: rg.ru

Случилось то, чего давно ждали многие военные специалисты - Южная Корея начала продвигать свой K2 Black Panther на международных рынках вооружений.




В Сети появились фото пустынного варианта основного боевого танка в характерном камуфляже. По некоторым данным, машина предназначена для армии Омана, который давно собирается заменить безнадежно устаревшие М60А1 и М60А3 американского производства.

У южнокорейских оружейников уже есть успехи в деле продаж своего оружия иностранным государствам. Речь идет о 155-мм самоходной артиллерийской установке K9 Thunder, которая принята на вооружение в Индии, Норвегии, Финляндии и Эстонии. В Турции производится свой вариант этой САУ под названием T-155 Frtna.

Однако сможет ли К2 повторить или даже превзойти успех К9? В этом есть определенные сомнения. Да, этот 55-тонный танк со 120-мм орудием считается одним из лучших среди машин нового поколения. На нем установлены новейшие прицелы, автомат заряжания, комплекс активной защиты, гидропневматическая подвеска. Двигатель мощностью 1500 л.с. способен разгонять боевую машину до 75 км/ч.

Однако у такой технической продвинутости есть и обратная сторона - это высокая стоимость. Сообщалось, что один Black Panther предлагается заказчикам почти за 9 миллионов долларов. Поэтому покупать их смогут только достаточно богатые государства.

К тому же корейцам до сих пор не удалось решить проблемы с двигателем и трансмиссией и они вынуждены закупать их в Германии. В свою очередь, правительство этой страны жестко ограничивает поставки в сомнительные с их точки зрения регионы.

Поэтому, несмотря на опасения некоторых экспертов, К2 вряд ли сможет перейти дорогу российским танкам. В своей последней версии Т-90МС практически ни в чем не уступает южнокорейскому танку, но стоит значительно дешевле. Да, на нем пока нет комплекса активной защиты, но, судя по экспонатам международного военно-технического форума "Армия-2018", эта проблема уже решена.

Как ожидается, новые южнокорейские танки будут бороться за место под солнцем в некоторых арабских государствах, традиционно закупающих западное оружие, и в европейских странах, входящих в НАТО. Ранее сообщалось, что этим южнокорейским танком очень интересуется Норвегия, которая собирается заменить свои старые Leopard 2А4.

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Индия
Норвегия
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Продукция
K2
K9 Thunder
Leopard-2
T155 PANTER
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