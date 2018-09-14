Как создают снайперские винтовки для охраны президента РФ

В новом выпуске популярного проекта WarGonzo протестировали снайперский комплекс "Точность", винтовки которого стоят на вооружении Службы безопасности президента (подразделение ФСО) и других российских спецслужб. Речь идет о ORSIS Т-5000.

Винтовка представлена в трех вариантах: 7,62x67 мм, 7,62x51 мм и 8,6x70 мм. Делают их из нержавеющей стали отечественного производства. Кстати, авторы проекта смогли побывать на предприятии, где изготавливают эти винтовки. Как происходят основные операции Они показали на видео, как создаются снайперские винтовки. Работа ведется на современных станках с числовым программным управлением. Особое место занимает проверка качества и точности оружия, с которым охраняют президента России.

Также была продемонстрирована новая мультикалиберная винтовка F-17. Как рассказали сотрудники, в ней можно сменить как ствол (к примеру, заменить ствол на более короткий без смены калибра), так и калибр. Замена ствола в полевых условиях займет не более 20 минут.

Журналисты смогли также опробовать винтовки. В оружии все приспособлено для конкретного снайпера и он может подрегулировать винтовку под себя. Она эргономична, не имеет большой отдачи. Ее преимущество - работа при любых температурах, при любой погоде, в любое время суток и без предварительной пристрелки. Вес комплекса - от 5,8 до 6,2 килограмма.

Напомним, что по точности Т-5000 превосходит все отечественные и подавляющее большинство зарубежных аналогов. В расчетах берется показатель с названием "угловая минута" (МОА) - это кучность стрельбы с разных дистанций при отсутствии ветра. МОА равный единице говорит о том, что оружие имеет кучность стрельбы около 2.9 сантиметров при стрельбе на 100 метров. Если показатель меньше единицы, то оружие можно назвать снайперским или точным. У Т-5000 этот показатель составляет менее 0.5 МОА.

Выпуск "Точности" в модификациях с разными калибрами вызван особенностью баллистики пуль. Так, для максимальной точности при дистанции до 500-800 метров подходящим является 7,62x51 мм. Эффективное поражение цели на дистанции 1,5 километра обеспечит калибр 8,6x70 мм.

В ударно-спусковом механизме предусмотрена возможность установить разное усилие для курка - от 500 до 1500 граммов.

Разработчики сумели снизить опрокидывающее действие, благодаря чему минимизирована физическая отдача. На цевье установлена пластиковая накладка для комфортного держания при стрельбе "с колен".

Светлана Цыганкова