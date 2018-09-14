Росгвардию вооружат необычными автоматами

Росгвардия РФ планирует до конца года заключить контракт на поставку автоматов Калашникова 200-й серии.

Укороченный 7,62-миллиметровый автомат АК-204 и его 5,45-мм вариант АК-205 были впервые представлены нв мае 2018 года на выставке современного снаряжения правоохранительных органов. Оружие представляет собой глубокую модернизацию АК-74 с учетом наработок по АК-400 и ОКР "Обвес".

Иначе говоря, весь комплект модернизации, предлагаемый концерном "Калашников" для строевого оружия, на 200-е АК устанавливается уже на заводе, с подгонкой и доработкой. Пластиковый телескопический прицел, эргономичные рукоять и переводчик режимов огня, масса планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования. Одна из них размещена на крышке ствольной коробки и та теперь не снимается, а откидывается вверх-вперед на шарнире, чтобы не сбить настройку прицела. Стволе оснащен щелевым пламегасителем, на котором можно закрепить быстросъемный глушитель.

- Контракт на поставки партии новых автоматов АК-204 планируется заключить до конца года, - сообщил РИА Новости информированный источник.

Антон Валагин