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14.09.2018
Российская газета

Росгвардию вооружат необычными автоматами

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7,62мм автомат АК-205
7,62мм автомат АК-205 «двухсотой» серии.
Источник: kalashnikov.media

Росгвардия РФ планирует до конца года заключить контракт на поставку автоматов Калашникова 200-й серии.

Укороченный 7,62-миллиметровый автомат АК-204 и его 5,45-мм вариант АК-205 были впервые представлены нв мае 2018 года на выставке современного снаряжения правоохранительных органов. Оружие представляет собой глубокую модернизацию АК-74 с учетом наработок по АК-400 и ОКР "Обвес".

Иначе говоря, весь комплект модернизации, предлагаемый концерном "Калашников" для строевого оружия,  на 200-е АК устанавливается уже на заводе, с подгонкой и доработкой. Пластиковый телескопический прицел, эргономичные рукоять и переводчик режимов огня, масса планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования. Одна из них размещена на крышке ствольной коробки и та теперь не снимается, а откидывается вверх-вперед на шарнире, чтобы не сбить настройку прицела. Стволе оснащен щелевым пламегасителем, на котором можно закрепить быстросъемный глушитель.

- Контракт на поставки партии новых автоматов АК-204 планируется заключить до конца года, - сообщил РИА Новости информированный источник.


Антон Валагин

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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