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14.09.2018
Военное обозрение

F-35 нацелились на Сирию. США готовы воспользоваться опытом Израиля

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В ВВС США заявили, что необходимо ускорить процесс модернизации военного авиапарка США. Приводятся данные о том, что по состоянию на август 2018 года ВВС США на 80% оснащены самолётами 4-го поколения и на 20% - пятого. В планах у командования американскими военно-воздушными силами – перевооружиться в ближайшие годы до пропорций 50 на 50.

Для этого, как сообщается, в США ведутся достаточно крупные закупки самолётов F-35 и F-22 для нужд ВВС страны. Заявлено, что объёмы закупок самолётов F-15X будут поэтапно снижаться.

Тем временем из Вашингтона приходят сообщения о готовности американцев применить в Сирии именно F-35. В американских средствах массовой информации отмечается, что расчёт – на применение истребителей F-35B Lightning II корпуса морской пехоты.

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Эти самолёты корабельного базирования уже ожидают отмашки от военного командования. И такая отмашка вполне возможна в связи с участившимися заявлениями западных стран, включая сами Соединённые Штаты, о якобы готовящейся сирийской армией химической атаке в провинции Идлиб. Заявления о химической атаке в последнее время стали для американцев главным поводом для вторжения в третьи страны и осуществления бомбардировок территории этих стран без согласования с Советом безопасности ООН.

Если США собираются применить F-35, то, вероятно, они готовы воспользоваться израильским опытом. ВВС Израиля уже тестировали F-35 "Адир" во время нанесения ударов по сирийской территории несколько месяцев назад. Тогда операция, в ходе которой в основном отрабатывалось противодействие системам ПВО Сирии, была признана успешной. Однако впоследствии Израиль F-35 в сирийской кампании не использовал, что в ливанской прессе породило слухи о якобы получении повреждения одним из этих самолётов.

На данный момент вопрос уже не стоит так: будут ли американцы бомбить Сирию в очередной раз или не будут? Вопрос формулируется иначе: Когда начнут?

13.09.2018
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Израиль
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