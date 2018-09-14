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14.09.2018
Военное обозрение

Деньги вперёд! Дания готова поставить Украине три тральщика

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Украинские ВМС в скором времени возможно пополнятся датскими тральщиками. Датское правительство одобрило продажу Украине за 102 млн евро трех 450-тонных многофункциональных катеров типа Flyvefisken (проект Standard Flex 300) в варианте противоминных кораблей. Данные катера выведены из состава ВМС Дании в 2010-2012 годах и находятся в отстое на датской военно-морской базе Корсер, передает блог bmpd со ссылкой на diana_mihailova.

катера типа Flyvefisken на консервации в датской военно-морской базе Корсер

Elgaard

Как сообщается, датские военно-морские силы получили 14 многофункциональных катеров типа Flyvefisken проекта Standard Flex 300 в 1989-1996 годах. В период с 2006 по 2012 годы 13 из 14 катеров типа Flyvefisken были списаны из состава ВМС Дании. Три катера были проданы Литве и пять - Португалии как сторожевые корабли. Четыре катера с противоминным вооружением, используемые ВМС Дании в качестве тральщиков, были списаны и отправлены в отстой на военно-морскую базу Корсер, где находятся и в настоящее время.

Именно продажу трех катеров с противоминным оборудованием Украине одобрило датское правительство еще в 2017 году, когда командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, в рамках концепции восстановления военно-морского флота Украины, страна будет развивать потенциал противоминной обороны. По его словам, ВМС Украины очень нужны тральщики, так как "флот понес невосполнимые потери после аннексии Крыма Россией".

Возможно украинские политики мечтали, что Дания просто подарит им списанные катера, но видимо в Европе тоже любят деньги и номер не прошел. Дания согласилась отдать катера, но за круглую сумму. Так что остается только заплатить и три "почти новых" катера войдут в состав ВМС Украины, но ...

13.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Дания
Литва
Португалия
Россия
Украина
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