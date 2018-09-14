СМИ: Тель-Авив хочет перенести ремонт двигателей F-35 из Турции в Израиль

Тель-Авив пытается добиться переноса производства двигателей для самолета пятого поколения F-35 из Турции в Израиль, сообщает News.ru со ссылкой на службу новостей "Хадашот 2".

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По имеющимся данным, политическое руководство Израиля совместно с руководителями израильских оборонных компаний начали переговоры с представителями американской власти и корпорации Lockheed Martin о переносе производства двигателей для боевого самолета пятого поколения F-35 из Турции. При этом отмечается, что производство комплектующих для самолета рассредоточено "по всему миру".

На фоне конфликта США и Турции из-за поставок российской ЗРС С-400 и заморозки поставок Анкаре самолетов F-35, Израиль пытается воспользоваться ситуацией и получить дополнительные заказы для своей оборонной промышленности, переместив завод по ременту двигателей с территории Турции на свою. Как один из аргументов приводится то, что в Израиле концерн "Авиационная промышленность" уже производит крылья для F-35.

Согласно сообщению газеты "Маарив", инициатива о начале переговоров между Израилем и корпорацией Lockheed Martin исходила от председателя партии Еш Атид" Яира Лапида.

Отмечается, что первичная информация о ведущихся переговорах "просочилась" в израильскую прессу еще в 20-х числах августа этого года.