Войти
14.09.2018
Военное обозрение

Южная Корея представила "пустынный" вариант ОБТ К2 "Чёрная пантера"

884
0
+1

Южнокорейский основной боевой танк К2 "Чёрная пантера" получил новую версию. На проходящей в Сеуле выставке DX Korea Defense Exhibition компания Hyundai Rotem представила "пустынный" вариант ОБТ K2 Black Panther, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

armyrecognition.com

Южнокорейский ОБТ K2 Black Panther находится на вооружении армии Южной Кореи с 2014 года и считается одним из самых современных основных танков в мире. Представленная "пустынная" версия К2 похожа на базовую модель, но оборудована системой кондиционирования, расположенной на правой стороне башни танка. По словам разработчиков, танк уже протестирован в пустынных условиях, где показал хорошие результаты. Имеется повышенный интерес со стороны стран Ближнего Востока.

ОБТ K2 Black Panther вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой L/55 с автоматом заряжания, спаренным пулеметом М60 калибра 7,62 мм, имеется зенитный пулемет калибра 12,7 мм. На танке установлена комбинированная броня на каждой стороне корпуса, и динамическая вокруг башни. Имеется система активной защиты (APS - Active Protection System) и система предупреждения о лазерном облучении. В стандартное оборудование входят: система автоматического обнаружения и отслеживания целей, панорамные прицелы, GPS, система опознавания "свой-чужой", комплексная система ядерной, биологической и химической защиты.

Вес танка 55 тонн, экипаж 3 человека.

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
K2
Компании
Hyundai
Проекты
GPS
Ядерный щит
Похожие новости
03.09.2018
B-2 Spirit станет подземным бомбардировщиком
31.08.2018
The Times (Великобритания): Трамп готовится к войне в космосе и правильно делает
27.08.2018
The National Interest (США): Российские спутники-убийцы: реальная угроза или бумажный тигр?
23.08.2018
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
13.08.2018
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.09 00:43
  • 6
Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"
  • 15.09 00:26
  • 1648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 22:59
  • 2
Производитель двигателя ПД-14 прошел очередной этап сертификации EASA
  • 14.09 22:25
  • 3
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"
  • 14.09 22:10
  • 142
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.09 22:01
  • 4
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
  • 14.09 21:36
  • 3
Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник
  • 14.09 20:53
  • 1
Азербайджан держит курс на ОДКБ?
  • 14.09 20:51
  • 3
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 14.09 20:33
  • 12
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 14.09 20:04
  • 1
На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"
  • 14.09 18:02
  • 4086
Оценка Советского периода в истории России.
  • 14.09 17:07
  • 11
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 14.09 16:40
  • 6
Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины
  • 14.09 13:39
  • 7
США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны