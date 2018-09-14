В США вспомнили о летающих авианосцах

90 лет назад в США началось строительство единственного в мире летающего авианосца. Дирижабли серии Akron не пошли в серию - оба построенных аппарата погибли в авариях, - но идея не умерла (судя по планам использовать транспортник C-130 Hercules для запуска миниатюрных беспилотников).

Самый большой в мире гелиевый дирижабль Akron впервые поднялся в небо в сентябре 1931 года. 239-метрововое воздушное судно было в полтора раза длиннее линкора и уступало размерами лишь знаменитому цеппелину "Гинденбург" - да и то на три процента. При этом вооружение Akron не напугало бы даже тральщик: восемь крупнокалиберных пулеметов.

Сила дирижабля была в другом - в его ангарах можно было разместить до пяти легких бипланов Curtiss F9C Sparrowhawk. Самолеты выпускались из-под днища дирижабля при помощи подвесной системы и ею же возвращались обратно. Задачей Akron являлась морская разведка. Создатели цеппелина рассудили, что с высоты, да еще при помощи самолетов, неприятельский флот можно засечь гораздо раньше, чем с мостика. После того как дирижабль определял координаты вражексих кораблей, в игру вступали орудия главного калибра линкоров, пишет The National Interest.

В начале 1932 года дирижабль принял участие в учениях флота близ Кубы. Из-за плохой погоды он не смог обнаружить эсминцы, на поиск которых был направлен - зато те его увидели. Сутки спустя, пролетев над океаном более 3000 миль, Akron со второй попытки нашел корабли и легкий крейсер Raleigh впридачу. Результаты маневров были признаны "замечательными".

Перед следующими учениями летающий авианосец вышел из строя: при выводе из ангара судну оторвало хвост. Так началась череда неприятностей: в мае при аварийной посадке погибли два человека из наземной команды, еще одному сломало руку. В августе оперение дирижабля застряло в перекладине ангара. Военные использовали Akron еще лишь однажды: в январе 1933 года он доставил в залив Гуантанамо группу старших офицеров Министерства обороны. Самолеты на борту цеппелина выполняли роль воздушного такси, доставляя адмиралов к местам инспекций.

3 апреля 1933 года Akron поднялся в небо для калибровки береговых радиомаяков. На борту помимо экипажа находились начальник Бюро аэронавтики ВМС США контр-адмирал Моффетт, начальник Воздушной станции ВМС коммандер Фред Берри, еще несколько офицеров и гражданских. К вечеру дирижабль попал в шторм, область низкого давления в его центре повлияла на работу бортовых приборов: они показывали высоту больше реальной. Вскоре после полуночи цеппелин подхватило сильным восходящим потоком, затем еще более мощным нисходящим. Командор Франк Маккорд отдал команду: "Полный вперед, сбросить балласт". Несмотря на принятые меры Akron продолжил снижение. После особенно сильного порыва ветра рулевой доложил о невозможности контролировать дирижабль - оборвались тросы управления. Вскоре огромное судно коснулось воды и разрушилось.

Огни падающего в море цеппелина заметили с немецкого судна "Фебус" - оно первым подошло к месту крушения и подобрало четырех членов экипажа. Позже один из них скончался, не приходя в сознание. В катастрофе Akron погибли 73 человека. После крушения дирижабля США свернули программу летающих авианосцев. Второй дирижабль серии, Macon - не приспособленный для размещения самолетов, - разбился в 1935 году, унеся еще две жизни.

Антон Валагин