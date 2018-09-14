Саудиты сократили количество заказанных в Канаде бронемашин

Власти Саудовской Аравии сократили заказ на колесные бронемашины LAV 700 (8х8), закупаемые у канадского отделения корпорации General Dynamics Lands Systems (GDLS Canada) в рамках крупного контракта от 2014 года, сообщает bmpd.

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Согласно информации, первоначально в контракте значились 928 машин. На сегодняшний день их количество составляет 742 единицы. О причинах сокращения заказа не сообщается. Эксперты связывают это событие с разгоревшимся в последние месяцы дипломатическим конфликтом между Канадой и СА: канадские власти раскритиковали монархию за положение дел с правами человека. Канадские активисты требуют от правительства вообще аннулировать контракт с саудитами.

Ресурс напоминает, что LAV 700 разработана с учетом требований заказчика. Стоимость контракта на поставку этих машин составила $10 млрд.

LAV 700 с колесной формулой 8х8 является последней версией производимых GDLS бронированных машин семейства LAV (Piranha). Она имеет полную боевую массу 30 тонн, вес полезной нагрузки – 11 тонн. Оснащена дизелем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с. Противоминная защита включает двойное V-образное днище корпуса.

Вооружается (в зависимости от варианта) нарезной пушкой калибра 105 мм или автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом и пусковой установкой ПТУР.