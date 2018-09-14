Войти
14.09.2018
Интерфакс-АВН

Турецкие военные укрепляются в сирийской провинции Идлиб - СМИ

561
0
0
Турецкие танки в районе турецко-сирийской границы в провинции Газиантеп
Турецкие танки в районе турецко-сирийской границы в провинции Газиантеп.
Источник: © REUTERS / Osman Orsal

Дубай. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные укрепляют свои позиции в провинции Идлиб для противостояния возможному наступлению правительственных войск Сирии, сообщило ливанское издание The Daily Star, ссылаясь на данные турецких источников и боевиков сирийской оппозиции.

"Наши военные присутствуют там, и если им будет нанесен урон, или же они будут каким-то образом атакованы, это будет рассматриваться как нападение на Турцию, последует необходимое возмездие", - цитирует издание заявление одного из турецких источников.

Наблюдательные военные посты Турции были открыты в районе Идлиба в соответствии с договоренностями о создании в Сирии зон деэскалации.

По сообщениям источников из числа представителей сирийской оппозиции, Турция направила в Идлиб десятки единиц бронетехники и подразделения спецназа, чтобы не допустить повторения сценария с освобождением правительственными силами от боевиков оппозиции других зон деэскалации.

"Произошло серьезное укрепление позиций турецких войск в Сирии, и наблюдательные посты практически превратились в постоянные военные базы", - заявил газете представитель оппозиционной Сирийской свободной армии Мустафа Седжари.

Газета отмечает, что на саммите в Тегеране на минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, для которого эти переговоры с российским и иранским коллегами были "последним шансом избежать полномасштабного конфликта" в регионе, "не смог добиться обещания о прекращении огня от двух главных сторонников Асада".

13.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Ливан
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
13.09.2018
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
11.09.2018
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
10.09.2018
Удар на удар: сойдутся ли Россия и США в Сирии
10.09.2018
СМИ: США начали внезапные учения в Сирии. Ответ России?
10.09.2018
"Известия": комплексы С-400 передадут Турции в середине 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.09 00:43
  • 6
Новейших роботов "Уран-6" и "Уран-9" задействуют на маневрах "Восток-2018"
  • 15.09 00:26
  • 1648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 22:59
  • 2
Производитель двигателя ПД-14 прошел очередной этап сертификации EASA
  • 14.09 22:25
  • 3
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"
  • 14.09 22:10
  • 142
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.09 22:01
  • 4
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
  • 14.09 21:36
  • 3
Росгвардия планирует закупить АК "двухсотой серии", заявил источник
  • 14.09 20:53
  • 1
Азербайджан держит курс на ОДКБ?
  • 14.09 20:51
  • 3
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 14.09 20:33
  • 12
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 14.09 20:04
  • 1
На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"
  • 14.09 18:02
  • 4086
Оценка Советского периода в истории России.
  • 14.09 17:07
  • 11
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 14.09 16:40
  • 6
Бракоподводный процесс. Почему у США не получаются новые атомные субмарины
  • 14.09 13:39
  • 7
США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны