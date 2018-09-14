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14.09.2018
Военное обозрение

В США стартовала программа модернизации B-52 Stratofortress

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Ранее объявленная командованием Военно-воздушных сил США модернизация стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress наконец-то стартовала. Как передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics, ВВС США приступили к масштабному проекту модернизации стратегов В-52.

https://uk.wikipedia.org

На настоящий момент на вооружении ВВС США находятся 76 стратегических бомбардировщиков B-52Н Stratofortress, построенных в 1961 и 1962 годах, более ранние версии самолета были списаны. По планам командования ВВС, модернизация коснется не всех имеющихся в наличии самолетов, некоторые будут списаны по мере поступления в ВВС новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Во время модернизации будут заменены многие устаревшие системы самолета, после чего ресурс бомбардировщиков будет продлен еще на 30 лет. Кроме этого, в планах американских ВВС оснастить В-52 гиперзвуковым оружием.

Таким образом, очередной этап обновления самолета позволит ему летать до 2050-х годов, вплоть до полного исчерпания ресурса планёра.

В настоящее время на вооружении ВВС США находятся три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. По мере поступления в ВВС новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, в первую очередь будут списываться более новые B-1 Lancer и B-2 Spirit , а впервые взлетевший еще в 1952 году B-52 Stratofortress останется до полной замены всего парка стратегов.

13.09.2018
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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Проекты
ГЗЛА
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