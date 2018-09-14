Южнокорейские бронетранспортеры К806 и К808 пошли в серию

Южнокорейская армия закончила испытания новых отечественных бронетранспортеров К806 и К808. Испытания признаны успешными и обе боевые машины запускаются в серийное производство, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Бронетранспортер К806 armyrecognition.com

Оба бронетранспортера разработаны южнокорейской компанией Hyundai Rotem и предназначены для замены в армии гусеничных БМП K200 и K21. К806 с колесной формулой 6Х6 весит 16 тонн и предназначен для ведения разведывательных операций и защиты подразделений на марше.

Бронетранспортер К808 armyrecognition.com

Двадцатитонные K808 имеют колесную формулу 8Х8 и предназначены для переброски десанта и действий на поле боя наряду с основными боевыми танками Южной Кореи.

Оба бронетранспортера являются амфибиями, на них установлены двигатели мощностью 430 л.с, позволяющие разгоняться по шоссе до 100 км/час. На бронемашины возможна установка различных модулей с пулемётно-ракетным вооружением, а также оснащение БТР пушками калибра 30, 90 и 120 мм.

Ранее сообщалось, что предварительный контракт на поставку в вооруженные силы Южной Кореи бронетранспортеров К806 и К808 был подписан в конце 2017 года. Согласно контракту, армия получит 500 бронетранспортеров K808 и 100 K806.