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14.09.2018
ЦАМТО

Иностранные гости осмотрели выставочные экспозиции парка "Патриот", посвященные локальному конфликту в Сирии

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Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 13 сентября. Представители 36 стран и 12 международных организаций, эксперты российских ведомств, участники международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" посетили парк "Патриот".

В парке "Патриот" гости осмотрели выставочные экспозиции, посвященные локальному конфликту в Сирийской Арабской Республике.

Гостям была представлена часть арсенала террористов – это отдельные его образцы, а также оружие, поставляемое незаконным вооруженным формированиям иностранными государствами.

Участники мероприятия осмотрели образцы оружия, среди которых минометы и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, а также боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов. В интерактивных выставках были представлены автомобили "смертников", усиленные бронелистами и минометы.

Посещение экспозиции впечатлило участников конференции, что способствовало дополнительному обсуждению актуальных на сегодняшний день вопросов, связанных с противодействием незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.09.2018
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