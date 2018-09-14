Во Франции создали бутылку шампанского для космических туристов

Емкость разделена на две части - в большом верхнем резервуаре находится напиток, а снизу специальный управляемый клапан

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Французский дом по производству игристых вин Mumm представил бутылку, которая позволяет пить шампанское в невесомости. Как сообщило в среду агентство Agence France-Presse, новой разработкой, скорее всего, первыми воспользуются космические туристы.

Автором конструкции считается дизайнер Октав де Голль, который является потомком Шарля де Голля. Как сообщило агентство, представители винодельческого дома Mumm обратились к нему еще три года назад с просьбой разработать нечто элегантное и в то же время функциональное.

Емкость разделена на две части. В большом верхнем резервуаре находится шампанское, а снизу специальный управляемый клапан, использующий углекислый газ самого напитка для извлечения небольшого количества игристого вина в виде пены. Для того, чтобы остановить пену, де Голль установил алюминиевое кольцо на горлышке бутылки, которое позволяет сформировать маленькую пенную сферу. Впоследствии бутылку необходимо перевернуть.

"Им [космическим туристам] не придется выполнять никаких профессиональных задач на борту, поэтому они, вероятно, смогут выпить немного алкоголя", - отметил астронавт Жан-Франсуа Клервуа, который сейчас возглавляет компанию, предлагающую услуги по имитации невесомости на борту самолета. В то же время сам разработчик, де Голль пояснил, что продолжает совершенствовать конструкцию и надеется, что однажды космонавты смогут выпить по бокалу на Новый год прямо на орбите. "В космосе всегда было немного алкоголя, пусть это официально и запрещено", - добавил он.

По данным агентства, презентация игристого вина назначена 12 сентября. Журналисты из различных стран мира смогут продегустировать шампанское в новой упаковке на специальном самолете Airbus Zero-G, который вылетит из Реймса. Он совершит ряд маневров для достижения состояния невесомости, которое продлится около 20 секунд.

Описывая собственные ощущения от дегустации, Клервуа назвал "волшебным" тот момент, когда во время употребления "космического шампанского" пена во рту превращается в жидкость. "Это по-настоящему волшебно, потому что шампанское попадает не только на язык, но и на небо, на щеки - гастрономические ощущения усиливаются", - пояснил он.

Перспективы космического туризма

Ранее в мае 2018 австралийская компания Saber Astronautics, специализирующаяся на различных космических технологиях, и пивоварня 4 Pines Brewing создали пиво Vostok Space Beer и тару для него. В разработке космической пивной бутылки Vostok используется принцип топливного пистолета, который позволит употребить напиток в невесомости.

В последние годы идея космического туризма завоевывает все большую популярность. Так, в июле 2018 года компания Virgin Galactic провела очередное успешное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Стоимость двухчасового полета, во время которого пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составляет около $250 тыс. В ноябре 2017 года британский миллиардер Ричард Брэнсон, которому принадлежит Virgin Galactic, заявил на бизнес-форуме Synergy Global Forum, что компания продала около 900 билетов желающим стать первыми космическими туристами, однако сроки первого коммерческого полета постоянно переносятся.

Кроме того, японская компания PD AeroSpace в настоящее время ведет разработку многоразового космического корабля, который будет доставлять людей в космос на коммерческой основе. В свою очередь компания Orion Span обещает, что к 2022 году на орбите Земли может появиться первый в мире космический отель.

В космосе пока побывали семь космических путешественников (один из них дважды), все они совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях "Союз". Как заявляли в начале года в Роскосмосе, сейчас Россия рассматривает предложения по организации модуля для так называемых космических туристов на Международной космической станции (МКС) и ведет переговоры с потенциальными кандидатами на полет. Позже, в начале июля российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия" выступила с предложением дооснастить российский сегмент МКС еще одним научно-энергетическим модулем (НЭМ-2), в котором разместятся космические туристы. Предполагается, что модуль будет оснащен четырьмя каютами, планшетами и wi-fi.