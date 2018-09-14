Акционеры РКК "Энергия" избрали новым главой предприятия Сергея Романова

Ранее он исполнял обязанности генерального директора корпорации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Акционеры Ракетно-космической корпорации "Энергия" [предприятие - изготовитель грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз"] избрали новым главой корпорации Сергея Романова, который до этого исполнял обязанности гендиректора РКК "Энергия". Об этом сообщили в четверг в корпорации.

"12 сентября решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РКК "Энергия", состоявшегося в форме заочного голосования, генеральным директором корпорации был избран Сергей Юрьевич Романов", - говорится в сообщении.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что после одобрения кандидатуры Романова акционерами РКК "Энергия" окончательно его в новой должности должна утвердить Военно-промышленная комиссия. "Это должно произойти до 18 сентября. На этот день предварительно назначено собрание коллектива предприятия, где новый гендиректор может быть представлен сотрудникам корпорации", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Романов был выбран акционерами РКК "Энергия" единственным кандидатом на должность главы корпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что предыдущий гендиректор предприятия Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и должен был оставить свой пост 3 августа. В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш". Начал работу в корпорации "Энергия" с 1 августа 2014 года в должности врио президента, а в сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия", его контракт был рассчитан на пять лет.

При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space. В декабре 2017 года с Байконура был запущен в космос изготовленный корпорацией "Энергия" первый ангольский спутник "Ангосат-1". Связь со спутником прервалась почти сразу после отделения от разгонного блока из-за проблем на борту космического аппарата. В апреле этого года космический аппарат был признан полностью утерянным, взамен будет строиться "Ангосат-2".

Новый глава корпорации

6 августа 2018 года совет директоров РКК "Энергия" принял решение приостановить полномочия генерального директора корпорации Владимира Солнцева, временно исполняющим обязанности главы корпорации тогда был назначен Романов. Он работает в РКК "Энергия" с 1983 года. С 9 декабря 2016 года занимал должности зампреда Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, технического руководителя по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов, первого заместителя генерального конструктора - главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации.

Романов принимал участие в разработке систем жизнеобеспечения на орбитальной станции "Салют-7", научно-исследовательском комплексе "Мир", орбитальном корабле "Буран", руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения космических кораблей типа "Союз", грузовых кораблей типа "Прогресс", многоцелевого лабораторного модуля Международной космической станции и другими.

РКК "Энергия" - одно из ведущих ракетно-космических предприятий России, головная организация по разработке пилотируемых космических систем. Предприятие было образовано в 1946 году. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит госкорпорации "Роскосмос".