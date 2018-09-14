Правительство Латвии одобрило покупку вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 13 сентября. Кабинет министров Латвии 11 сентября одобрил приобретение четырех многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", стоимость которых оценивается в 175 млн. евро.

Как заявлено, покупку планируется реализовать с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование".

После подписания межправительственного соглашения Вооруженные силы Латвии получат вертолеты, связанное оборудование и запасные части. Предусмотрено оказание услуг по обучению пилотов, членов экипажа и технического персонала, а также проведение технического обслуживания. Латвии будет передана полная техническая документация и лицензии на программное обеспечение.

Как указано в сопровождающей пресс-релиз инфографике, стоимость самих вертолетов составляет 41% от суммы продажи (около 71,7 млн. евро).

UH-60M предназначены для замены состоящих на вооружении средних вертолетов. Для финансирования покупки Кабмин Латвии принял решение о дополнительном выделении в 2023 и 2024 гг. около 80 млн. евро. Вертолеты "Блэк Хок" планируется использовать не только в военных целях, но и для выполнения различных гражданских функций. Вертолеты могут применяться для перевозки войск и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций и других вспомогательных миссий, включая пожаротушение, в любых погодных условиях. UH-60M может быть оснащен системами вооружения.

Согласно планам, ВС Латвии получат первые UH-60M в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, 3 августа 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг. Полная стоимость продажи оценивалась в 200 млн. долл.