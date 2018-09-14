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14.09.2018
ЦАМТО

В России разработаны подводные автономные аппараты типа "Шельф"

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АО «Шельф»
На фото (слева направо): руководитель департамента разработки комплексов бортового оборудования подводных аппаратов АО «Шельф» Д.А. Антонов, генеральный директор АО «Шельф» А.А. Долженков и директор Центра АСТ Р.Н. Пухов.
Источник: bmpd

ЦАМТО, 13 сентября. Разработанные в России подводные автономные аппараты типа "Шельф" можно использовать для защиты морской акватории российской военно-морской базы в сирийском Тартусе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор одноименной компании Андрей Долженков.

"Разработанные в РФ на основе импортозамещения подводные носители типа "Шельф" могут использоваться для проведения поисково-спасательных работ, обследования гидросооружений и подводных объектов, гидрологии и гидрографии, изучения морского дна и морской толщи, проведения разведки, решения специальных задач. Весь этот спектр задач актуален для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе", – сказал "РИА Новости" А.Долженков.

Он подчеркнул, что подводные носители могут решать задачи как индивидуально, так и целой группой. По словам А.Долженкова, в зависимости от задач подводный носитель может иметь разные габариты: от полутора метров до четырех. При этом применяется модульный принцип конструкции.

"Можно поставить гидролокатор, чтобы обследовать объекты на дне, можно поставить видеокамеру с системой освещения, можно сканировать дно при помощи гидроакустической аппаратуры. Можно подвесить манипуляторы. У нас есть резак в качестве манипулятора, который можно использовать на глубине до 1 тыс. м. В базовой комплектации есть четыре модуля, но можно сделать и пять, и шесть модулей, и больше", – цитирует "РИА Новости" А.Долженкова.

"Вопрос постановки оружия для использования под водой можно проработать, но пока такой задачи мы перед собой и перед нами не ставили. Поиск и обнаружение объектов и людей – этот вопрос проработан", – подчеркнул А.Долженков.

Он также сообщил, что носители рассчитаны на работу под водой на глубине до 300 м. "Но на самом деле глубины могут исчисляться километрами", – подчеркнул А.Долженков в интервью "РИА Новости".

13.09.2018
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Страны
Россия
Сирия
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