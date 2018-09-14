Командующий РВСН проинспектировал Козельскую ракетную дивизию

ЦАМТО, 13 сентября. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства Козельской ракетной дивизии (Калужская обл.), в первую очередь – состояние дел на объектах соединения, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка.

Командующий заслушал должностных лиц соединения по вопросам готовности к приему нового вооружения.

До конца этого года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку.

"Поставки основных образцов ВВСТ осуществляются в соответствии с графиком. За последние годы поступление пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Продолжается переоснащение на ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения (к концу этого года очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования)", – подчеркнул С.Каракаев.

Кроме того, С.Каракаев заслушал представителей органов военного управления, представителей промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по линии ответственности.

Козельское ракетное соединение – первое в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.