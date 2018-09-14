Business Insider (США): Пять типов вооружений, за которыми нужно наблюдать во время российско-китайских военных игр

«Бизнес инсайдер», комментируя начало проведения совместных российско-китайских учений «Восток-2018», обращает внимание на новейшие российские военные разработки, среди которых издание выделяет многоцелевой истребитель Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34, танк Т-90С, а также ракетные фрегаты класса «Адмирал Горшков».

Со вторника и на протяжении пяти последующих дней Россия будет демонстрировать военную силу, устроив на своем Дальнем Востоке крупнейшие за почти 40 лет военные учения. Ожидается, что президент Владимир Путин посетит маневры "Восток-2018", в которых будут участвовать 300 тысяч российских солдат Восточного и Центрального военных округов.

Ничего подобного Кремль не устраивал с 1981 года. Монголия и Китай тоже отправят в Россию свои контингенты, в то время как страна - член НАТО Турция сообщила, что еще "рассматривает предложение" принять участие в учениях. Глава Генштаба России Валерий Герасимов объявил, что в маневрах будет задействовано много модернизированного и нового вооружения включительно с танками, боевыми самолетами и кораблями.

Вот пять образцов оружия, на которые стоит обратить внимание во время учений "Восток-2018". Прежде всего, следует проследить за действиями российского Су-35 - многоцелевого истребителя четвертого поколения с местом для одного пилота на борту и двумя двигателями. Этот самолет стал символом российско-китайского военного сотрудничества после того, как Народно-освободительная армия КНР заказала 24 таких самолета в 2015 году. На конец прошлого года в арсенале Пекина появилось 14 Су-35. Поставка остальных самолетов должна состояться до конца следующего года.

Су-35 оснащен пассивным радиолокационным радаром, способным обнаруживать цели в радиусе 400 километров. Он также может отслеживать до 30 воздушных объектов одновременно. Изначально самолет разрабатывался только для экспорта. Однако, российские ВВС были первыми, кто их закупил в 2009 году, а затем Россия разместила их на Дальнем Востоке в 2016 году, что совпало с развертыванием систем ПВО С-400.

Также следует обратить внимание на фронтовой бомбардировщик Су-34. Это всепогодный сверхзвуковой самолет средней дальности действия. Этот двухместный самолет, разработанный на базе Су-27Б, оснащен двумя двигателями. Он был разработан для нанесения тактических ударов по наземным и морским целям. В 2016 году Россия развернула свои Су-34 в Иране и Сирии для нанесения авиаударов [в Сирии]. Благодаря своим разведывательным возможностям, этот самолет способен наносить удары как днем, так и ночью. Россия собирается заменить им стоящие на вооружении Су-24 и Ту-22М3.

Что касается сухопутной техники, то стоит обратить внимание на российские танки Т-90С. Их башня оснащена лазерной системой наведения, которая ведет к цели ракеты 9M119 "Рефлекс". Радиус действия последних достигает 4 километров. При этом, ракеты достигают цели на максимальном расстоянии за 11,7 секунд. Их задача - уничтожать танки с активной броней, а также сбивать воздушные цели, которые летают не высоко, например вертолеты.

Также можено проследить за тем, как на учениях покажут себя ракетные фрегаты класса "Адмирал Горшков", известные также как "Проект 22350". Это новейшие российские фрегаты, которые были приняты на вооружение в июле. Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Эти ракеты способны поражать цель в радиусе 1500-2500 километров. Их Россия тоже использует в Сирии, однако запускает не с кораблей, а с наземных платформ.

Китайские танки "Тип-99", оснащенные 125-миллиметровой пушкой и системой перезарядки карусельного типа, тоже будут участвовать в учениях "Восток-2018". Впервые Пекин показал эти танки во время 50-й годовщины со дня основания КНР в 1999 году. Как и российский Т-90С, китайские танки тоже оснащены ракетами 9M119 "Рефлекс" и системами лазерного наведения. Однако, в отличие от российского аналога, китайская боевая машина повторяет дизайн американского М1А1 и немецкого "Леопарда - 2".

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Минни Чан (Minnie Chan), Ли Чжон Хо (Lee Jeong-ho)