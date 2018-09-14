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14.09.2018
Lenta.ru

Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

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Источник: Фото: Alaa Faqir / Reuters

Для того чтобы российская сторона могла отразить американский удар в Сирии, число огневых средств поражения России должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет США, заявил РИА Новости эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО МИД России Владимир Коровин.

"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении, и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия, — отмечает специалист. — В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего".

По словам эксперта, тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России может частично решить данную задачу, однако "ни одна сторона не обладает преимуществом над другой". "Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", — сказал Коровин.

В сентябре источники The Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским и иранским силам в Сирии в случае, если президент страны Башар Асад применит химическое оружие в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в САР. Главной американской ударной силой в регионе считаются крылатые ракеты Tomahawk морского базирования.

В августе Каспийская флотилия совместно с авиацией и береговыми средствами ПВО отработала маневр "Стена" для отражения массированного удара крылатых ракет.

Российскую авиабазу Хмеймим в Латакии (Сирия), являющуюся наиболее вероятной целью возможного удара США, охраняет система ПВО, состоящая из четырех рубежей. Дальние подступы защищает ЗРС С-400. Второй эшелон — морские комплексы С-300 "Форт", установленные на ракетных крейсерах "Маршал Устинов" и "Варяг", попеременно сменяющих друг друга в восточной части Средиземного моря, а также сирийские сухопутные ЗРК "Бук-М2Э". Третий рубеж — сирийские ЗРС С-125 "Печора-2М". Четвертый — российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", прикрывающие непосредственно аэродром и позиции С-400. Также к отражению воздушного нападения готовы истребители Су-30СМ и Су-35.

13.09.2018
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Югославия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
Бук-М2
Печора-2М
С-125
С-300
С-400 Триумф
Су-30
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1 комментарий
№1
14.09.2018 11:25
И каковы шансы?
+1
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